ปตท.บ้านผือ เปิดบริการวันแรก หลังถูกระเบิดเขมรถล่ม ลูกค้า-พนักงานยังคงกังวล แต่พร้อมสู้ทำงานต่อ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. บ้านผือ ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่ถูกลูกระเบิดตกลงมาใส่ร้านสะดวกซื้อ จนมีทั้งคนเจ็บและเสียชีวิต ล่าสุดวันนี้ทางปั๊มน้ำมันได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว โดยมีลูกค้าทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าที่เคยมาใช้บริการ เข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปพูดคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งที่มาเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า ตนเป็นชาวบ้านบึงมะลู ผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำ และจะเข้ามาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันบ้านผือเสมอ เพราะสะดวกและใกล้บ้าน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดตกใส่ ปั๊มต้องปิดไป ตนจึงไปใช้บริการที่อื่น วันนี้ปั๊มน้ำมันเปิด ตนดีใจมาก สถานการณ์ในช่วงนี้ก็ดูสงบดีน่าอยู่เหมือนเดิม แต่ถึงอย่างไร ตนก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยกับสถานการณ์
ด้าน นางสาววิภาดา อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นเด็กปั๊มน้ำมัน และอยู่ในวันเกิดเหตุ เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุตนอยู่ในเหตุการณ์ กำลังเติมน้ำมันให้กับลูกค้า ได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกตกหลังเซเว่น ตอนแรกคิดว่าฝั่งไทยยิงไป คงไม่มาตกถึงที่นี่ แต่ไม่ถึงนาที ลูกระเบิดก็มาตกที่เซเว่นตรงที่ตนทำงาน ตอนนั้นยังไม่ได้วิ่ง เพราะยังถือหัวจ่ายน้ำมันอยู่ หลังจากเติมน้ำมันเสร็จจึงรีบเก็บหัวจ่ายแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอด ตอนนั้นคิดว่าตนคงไม่รอด ต้องตายแน่ๆ
นางสาววิภาดา กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นวันเปิดปั๊มน้ำมันวันแรก และยังตรงกับวันเกิดของตนด้วย แม้เข้ามาทำงานจะยังมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ก็ต้องทำมาหากิน ต้องสู้ ตนไม่คิดไปทำงานที่อื่น เพราะมีความผูกพันกับปั๊มน้ำมันแห่งนี้ มั่นใจว่าทหารไทยจะสามารถปกป้องและควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก อยากให้บ้านเมืองสงบ จะได้ทำมาหากินตามปกติ ตอนนี้ทุกคนลำบากมาก บางคนแทบจะอดตาย แล้วยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก มันเหมือนตายทั้งเป็น ทำอะไรก็ต้องกังวลไปหมด
ขณะที่ นางกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท. บ้านผือ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดปั๊มน้ำมันให้บริการ ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการบ้าง แต่ยังไม่ 100% เหมือนเดิม ส่วนเซเว่นยังคงเป็นเซเว่น Mobile Store ตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆ ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้พนักงานมีงานทำและมีรายได้ ในส่วนของการเยียวยา ตนยังคงกังวลต่อรัฐบาลที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือเลือกนายกฯ ใหม่ ไม่รู้ว่าผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะสานต่อเรื่องนี้หรือไม่ ถึงแม้อาจไม่เร็ว แต่ตนก็อยากได้ความชัดเจน วันนี้มีหน่วยงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ CP ALL และ ปตท. เข้ามาดูความพร้อมของปั๊มน้ำมัน เซเว่น และร้านอเมซอนในวันแรก ตนขอฝากถึงลูกค้าทุกท่านว่า ตอนนี้ปั๊มน้ำมันเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว อยากให้เข้ามาอุดหนุน ถึงจะไม่ใหญ่ แต่ก็มีบริการครบถ้วน
ขณะที่ ทางตัวแทนของบริษัท ปตท. ได้มอบเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้กับนายอภินันท์ โพธิ์จันทร์ พนักงานภายในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ ที่ผ่านมา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ว่าฯขอนแก่น สั่งอำเภอเมือง-บ้านแฮด เตรียมรับมือน้ำท่วมหลังอ่างห้วยเตยปักธงแดง
- กัมพูชา ประท้วงที่บ้านหนองวันที่ 2 กดดันกองกำลังฝ่ายไทยไม่ให้รื้อถอนบ้านเขมร 170 หลัง
- จับกลางปั๊ม แก๊งขนไอซ์ 600 กิโล กว่า 60 ล้าน จากเชียงรายลงใต้ คุม 4 ผู้ต้องหาสอบเข้ม
- แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงตั้งแต่ 5 ก.ย. เตือน 10 จว.ภาคกลางและกทม. เตรียมรับรับมือ