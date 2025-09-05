รวมพลชาติพันธุ์ ‘เพชรสมุทรคีรี’ มหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จว.ภาคกลางตอนล่าง

รวมพลชาติพันธุ์ ‘เพชรสมุทรคีรี’
มหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ในพื้นที่ “เพชรสมุทรคีรี” ชื่อเรียกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง เป็นคำสมาสจากการรวมชื่อของทั้ง 4 จังหวัด คือ เพชร คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทร คือ สองสมุทร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนคีรี คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมทั้ง 5 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยพื้นถิ่น คือ คนไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง ที่มีวัฒนธรรมผูกพันกับสายน้ำ การทำอาหารพื้นบ้าน และประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน, ไทยรามัญ หรือเชื้อสายมอญ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ที่มีเอกลักษณ์ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะการแสดง และอาหาร, คนไทยเชื้อสายจีน ทั้งฮ่องกง, แต้จิ๋ว, ไหหลำ ที่อพยพเข้ามาในอดีตและตั้งรกรากในพื้นที่ กลุ่มนี้มีความโดดเด่นเรื่องเศรษฐกิจ การค้าการขาย, ไทยกะเหรี่ยง กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนตะวันตกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย ทอผ้า เครื่องเงิน พิธีกรรม และความสัมพันธ์แนบแน่นกับธรรมชาติ และไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ซึ่งอพยพมาจากลาวกลาง สืบเชื้อสายมาในเพชรบุรี และบางส่วนในประจวบคีรีขันธ์ มีเอกลักษณ์ชัดเจนเรื่องการแต่งกายชุดดำ การทอผ้าลายโบราณ และวัฒนธรรมประเพณี
ปัจจุบัน ทั้ง 5 ชาติพันธุ์ขยายวงศ์วานว่านเครือ เป็นประชาชนพลเมืองของพื้นที่ และที่ยังคงรักษา สืบสานวัฒนธรรม วิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษในอดีต นับเป็นความหลากหลายของวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างที่น่าสนใจเรียนรู้ โดยล่าสุด จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ บอกเล่าเรื่องราวของแต่ละชาติพันธุ์ ในงานมหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สานสัมพันธ์ 5 ชาติพันธุ์ เพชรสมุทรคีรี”
“รนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เล่าว่า กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้พี่น้องประชาชนทั้ง 5 ชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ ทำให้พื้นที่นี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักความหลากหลายทั้ง 5 ชาติพันธุ์ รวมทั้งมาท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด กำหนดให้จัดมหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 “สานสัมพันธ์ 5 ชาติพันธุ์ เพชรสมุทรคีรี” ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้าน “พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ” ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีความโดดเด่น 3 ชาติพันธุ์ คือ ไทยจีนที่อพยพมาตั้งรกรากที่ ต.ท่าฉลอม, ชุมชนไทยมอญ (รามัญ) ตั้งรกรากใน อ.บ้านแพ้ว ส่วนไทยทรงดำจะอยู่ใน ต.โรงเข้
ขณะที่ “ปณิดาภา สวนแก้ว” ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ส่วนพื้นที่เพชรบุรีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ คือ ไทยกะเหรี่ยง ที่อาศัยใน อ.แก่งกระจาน, ไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่อดีต ของ จ.เพชรบุรี
ส่วน ร.ท.สิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า พื้นที่ประจวบฯ มีความโดดเด่นชาติพันธุ์ ไทยกะเหรี่ยง ที่กระจายอยู่ในหลายอำเภอ โดยมีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมชุมชนชาวกะเหรี่ยง
“สุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์” ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ส่วนสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กที่สุดของไทย แต่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ถึง 4 ชาติพันธุ์ คือ ไทยมอญ (รามัญ) ต.บางจะเกร็ง, ไทยทรงดำ ต.นางตะเคียน, ส่วนไทยจีน กระจายในทุกอำเภอ เห็นได้จากศาลเจ้าที่มีทุกพื้นที่ ขณะที่ไทยพื้นถิ่นก็กระจายไปทั้ง 3 อำเภอ แต่ละชาติพันธุ์ มีวิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน เมื่อรวม 4 จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 จะพบว่าแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรสงคราม จึงกำหนดจัดมหกรรมท่องที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ภายใต้ชื่องาน “สานสัมพันธ์ 5 ชาติพันธุ์ เพชรสมุทรคีรี” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ โดยนำทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่มาสร้างการรับรู้และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน และการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในพื้นที่ อันเป็นกลไก Soft power ที่สำคัญ และส่งเสริมการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
“ภายในงานตลอด 5 วัน จะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของ 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยพื้นถิ่น, ไทยมอญ (รามัญ), ไทยจีน, ไทยกะเหรี่ยง และไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น ขบวนแห่ 5 ชาติพันธุ์, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงแสง สี เสียง, การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์, การประกวดธิดาชาติพันธุ์, การประกวดวาดภาพ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
นอกจากนี้ยังมีร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่นำของดีจากทั้ง 4 จังหวัดมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และของฝากของที่ระลึก และยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทั้ง 5 ชาติพันธุ์ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนศรัทธาสมุทร ซึ่งได้จัดรถบริการรับ-ส่งระหว่างสนามแข่งขันกับศาลากลางจังหวัด ไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วม
จึงขอเชิญผู้สนใจเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตลอดจนอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในพื้นที่ ที่งาน ‘สานสัมพันธ์ 5 ชาติพันธุ์ เพชรสมุทรศรี’ ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2568 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ชมฟรีทุกกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป”