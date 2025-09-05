กัมพูชา ประท้วงที่บ้านหนองวันที่ 2 กดดันกองกำลังฝ่ายไทยไม่ให้รื้อถอนบ้านเขมร 170 หลัง

เขมร ประท้วงวันที่ 2 กดดันกองกำลังฝ่ายไทยไม่ให้รื้อถอนบ้านเรือนเขมรที่รุกล้ำเข้ามาฝั่งไทย 170 หลัง ปูดได้ค่าหัวคนละ 30 ดอลลาร์
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มชาวกัมพูชาที่รวมตัวกดดันเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ริมรั้วลวดหนาม บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตั้งแต่เมื่อวาน (4 กันยายน 68) ที่ผ่านมายังคงปักหลักรวมตัวอยู่ที่บริเวณเดิม ยังไม่ยอมถอย โดยยังคงใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวโจมตี ด่าทอ ฝ่ายไทยว่าเป็นผู้รุกราน รังแกชาวเขมร และฝ่าฝืนข้อตกลงหยุดยิง จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น.ของวันที่ 4 กันยายน เสียงจึงเงียบลง
ต่อมาเวลา 8.00 น. วันที่ 5 กันยายน กลุ่มมวลชนชาวกัมพูชา เริ่มมีความเคลื่อนไหวเมื่อมีเสียงประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง ที่สามารถรับฟังได้ภายในหมู่บ้านหนองจาน ให้ชาวบ้านของเขมร ทุกบ้าน ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ออกมารวมกลุ่มกัน หากบ้านใดไม่ออกมา จะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านทันที
นอกจากนั้นเขมรยังใช้สถานีวิทยุท้องถิ่น ประกาศเรียกร้องให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่มารวมตัวกันที่หนองจาน ให้ได้มากที่สุด ให้ได้เป็นล้านคน เพื่อกดดันให้ฝ่ายไทยยุติการรุกรานพวกตน ให้รื้อถอนลวดหนาม และป้ายประกาศขับไล่พวกตนออกไปให้หมดจากพื้นที่ของตน
เวลา 10.00 น. น.ส.ดารา (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี สัญชาติกัมพูชา เชื้อชาติกัมพูชา ชาว อ.ตาพระยา ได้เดินทางไปแจ้งความกับ พ.ต.ท.สาโรจน์ เวชกามา รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.โคกสูง เพื่อดำเนินคดีกับกำนันลี หรือ โตน สลิน ชาวเขมร ผู้ทรงอิทธิพลในความผิดร่วมกันปลุกปั่น และเป็นแกนนำชาวเขมร พร้อมอาวุธเป็นไม้ยาวและลำไม้ไผ่ปลายแหลม เข้าไปสร้างความวุ่นวาย ด่าทอ ข่มขู่ทหารไทย ที่ทำหน้าที่รักษาเขตแดนบริเวณหลักเขตที่ 46 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะเข้ายึดครองที่ดินของคนไทย จำนวนเนื้อที่ประมาณ 200-600 ไร่ ให้ตกเป็นของชาวกัมพูชา
นอกจากนั้น ผู้แจ้งยังต้องการให้เอาความผิดกับนางทองรัตน์ หรือ เจ๊รัตน์ ชาวไทย บ้านหนองจาน อดีตภรรยาของกำนันลี ในข้อหายักยอกทรัพย์และบุกรุกที่ดินที่ไม่ใช่ของตน
น.ส.ดารา เปิดเผยว่า กำนันลีได้จ่ายเงินให้ชาวเขมรที่มารวมกลุ่มกันคนละ 30 ดอลลาร์ ส่วนพระสงฆ์ที่มาร่วม นายลีจ่ายให้วัดละ 20,000 บาท จึงทำให้มีมวลชนมากดดันเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเป็นหลักร้อยตามที่เห็น ส่วนทหารที่มายืนคอยปกป้องชาวเขมร คอยออกคำสั่งอยู่เบื้องหลัง และบางส่วนแฝงตัวเป็นชาวบ้าน เข้าไปปะปนกับมวลชนนั้น มาจากภูมิภาคทหารที่ 5
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น. ชาวกัมพูชา ในหมู่บ้าน และบางส่วน ได้รับเงินจากกำนันลีเริ่มทยอยมาที่บ้านหนองจานอีกครั้ง เพื่อกดดันไม่ให้กองกำลังฝ่ายไทยผลักดันและเข้ารื้อถอนบ้านเรือนของชาวกัมพูชา ซึ่งมีอยู่ราวประมาณ 170 หลังคาเรือน แม้อากาศจะร้อน อบอ้าว แต่พวกเขมร เริ่มทยอยมาเรื่อย ๆ เพื่อรอคำสั่งจากกำนันลี ส่วนแนวหน้ายังคงให้ผู้หญิง เด็ก และคนแก่ ตะโกนด่ากำลังพลของไทยอย่างต่อเนือง
โดยยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึ้น ขณะเดียวกันกำนันลีได้ให้รถพ่วงข้าง นำน้ำดื่ม อาหาร และข้าวกล่อง ทยอยเข้าไปแจกจ่ายแก่กลุ่มชาวบ้าน นอกจากนั้นกลุ่มอินฟลูอินเซอร์ของเขมรก็ทยอยเดินทางเข้าไปสร้างคอนเทนต์กันอย่างต่อเนื่อง