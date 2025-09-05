จับกลางปั๊ม แก๊งขนไอซ์ 600 กิโล กว่า 60 ล้าน จากเชียงรายลงใต้ คุม 4 ผู้ต้องหาสอบเข้ม

จับกลางดึก! ‘หัวหิน’ สกัดขบวนการขนไอซ์ 600 กิโล มูลค่ากว่า 60 ล้าน เส้นทางส่งใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายใหญ่ คุม 4 ผู้ต้องหาสอบเข้ม บช.ปส.
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 5 กันยายน ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สนธิกำลังปฏิบัติการครั้งใหญ่สกัดจับยาไอซ์บิ๊กล็อต 600 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้นำโดย พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน ร่วมกับ พ.ต.ท.ปฏิวัติ วิเชียร รอง ผกก.สส.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ รรท.รอง ผกก.สส.สภ.หัวหิน, พ.ต.ท.เสฐียรพงษ์ ไกรพินิจ สว.สส.สภ.หัวหิน พร้อมกำลังสืบสวน, กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 4 (บก.ปส.4), ตำรวจ บช.ปส. และตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ นายฤทธิเกียรติ อายุ 28 ปีม นายสุรพล อายุ 23 ปีม นายสุริยา อายุ 33 ปี และนายสมศักดิ์ อายุ 30 ปี ทั้งหมดเป็นชาว จ.นครราชสีมา ถูกจับกุมพร้อมของกลางยาไอซ์ 17 กระสอบ น้ำหนักรวม 600 กิโลกรัม, รถบรรทุก 10 ล้อ อีซูซุสีขาว ทะเบียนสระแก้ว ซึ่งซุกซ่อนยาเสพติดไว้ภายใน ถูกสกัดจับได้ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเลี่ยงเมือง หมายเลข 37 (บายพาส) ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้รับเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนยาไอซ์จากภาคเหนือ ผ่านถนนเลี่ยงเมืองหัวหินลงไปภาคใต้ โดยมีเป้าหมายส่งถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตำรวจจึงแบ่งกำลังเป็น 2 ชุดเฝ้าสังเกตการณ์อย่างเงียบเชียบ จนกระทั่งพบรถบรรทุกต้องสงสัยจอดในปั๊มน้ำมัน เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นทันที และพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่เต็มคันรถ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตรงกันว่ารับจ้างขนยาไอซ์จาก จ.เชียงราย ลงใต้ โดยได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท และเคยลำเลียงสำเร็จมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ครั้งนี้พลาดท่าถูกจับกุมคาปั๊มดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางส่งมอบให้ บช.ปส. เพื่อสอบสวนขยายผล สาวถึงต้นตอและพรรคพวกในขบวนการที่ยังหลบหนี คาดว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่โยงใยหลายจังหวัด