พ่อเฒ่าวัย 81 หูตึง เข็นล้อรถติดร่องทางรถไฟ ไม่ได้ยินเสียงหวีดเตือน ถูกชนดับ
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 5 กันยายน พ.ต.ท.กิตติพศ ชำนาญเท สารวัตรสอบสวน สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์บริเวณทางข้ามรถไฟชุมชนสะพานดำ เขตเทศบาลเมือง (ทม.) สีคิ้ว จึงรุดไปตรวจสอบ
พบซากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกรถไฟพุ่งชนสภาพพังยับเยินเป็นเศษเหล็กทั้งตัวรถและเครื่องยนต์รวมทั้งสิ่งของสัมภาระกระเด็นกระจัดกระจายเกลื่อนบนทางรถไฟ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายบวน อายุ 81 ปี ชาวอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สภาพศพร่างเสียหายอย่างหนัก บางส่วนติดอยู่กับด้านหน้าของขบวนรถดีเซลรางที่ 71 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ได้จอดอยู่บริเวณชานชาลาของสถานีรถไฟสีคิ้ว จึงมอบหมายให้อาสาสมัครกู้ภัยพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้วใช้เครื่องมืองัดชิ้นส่วนออกมารวบรวมส่งไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว
จากการสอบสวนทราบว่า หลังเสร็จภารกิจส่ง นางสาวธัญชนก ลูกสาวไปขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดสดในเขต ทม.สีคิ้ว นายบวน ได้ขับขี่รถจักรยนต์พ่วงข้ามกลับบ้านพักในชุมชนสะพานดำ ขณะกำลังแล่นข้ามทางลักผ่านรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นมีเพียงป้ายเตือนให้ระมัดระวังรถไฟ ล้อพ่วงได้ติดอยู่กับร่องทางรถไฟซึ่งเป็นช่วงหัวประแจสับหลีกให้รถไฟเดินเบี่ยงจากทางเดิม นายบวน ได้ลงจากรถมาเข็นข้ามซึ่งเป็นจังหวะที่ขบวนรถไฟกำลังแล่นผ่าน โดย พขร.รถไฟได้ชักหวูดเตือนและมีเสียงตะโกนจากชาวบ้านที่สัญจรผ่าน แต่นายบวน มีอาการหูตึงทำให้ไม่ได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ถูกขบวนรถพุ่งชนจนเสียชีวิต