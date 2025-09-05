พืชสวนโลกอุดรฯ คืบหน้าเกิน 20% แล้ว ยืนยันเปิดทัน 1 พ.ย. 69 แน่นอน!
เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ที่มีกำหนดจัดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 14 มีนาคม 2569 บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นการจัดงานในพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลก นอกจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างสถานที่จัดงาน ยังเดินทางไปเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่โรงแรมนภาลัย เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำมูลนิธิเกษตรกรไทย สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะทำงานในพื้นที่ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตมาร่วมแสดง และร่วมกิจกรรม
นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร , นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี , น.ส.หทัยพัชร พรหมโคตร ผู้แทน บ.เกษตรดีซายน์ แอนด์คอนซัลแทนท์ จก.(ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และ น.ส.กาญจนา ทองนะ ผอ.สำนักงานจัดงานพืชสวนโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความก้าวหน้างานก่อสร้างสู่เวทีโลก อุดรธานีเดินหน้ารับมหกรรมทพืชสวนโลก 2569” ประกาศยืนยันงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ไม่มีการเลื่อยนการจัดงานออกไป ยังคงเปิดงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 และวันสุดท้ายคือวันที่ 14 มีนาคม 2570 ต่อหน้าผู้มาร่วมงานกว่า 200 คน และถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากกาiความร่วมมือของทุกฝ่าย นอกจากกรมวิชาการเกษตร ยังมีจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนหน่วยงานในจังหวัด ทีเส็บ และองค์กรเอกชนในพื้นที่ จากความตั้งใจร่วมกันทำงาน ทำให้งานที่เพิ่มลงนามก่อสร้างไปเมื่อ 1 พฤษภาคม 2568 หรือผ่านมาเพียง 4 เดือน ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นพิเศษกว่าทุกปี แต่งานก็มีความรุดหน้าไปมากกว่า 20 % คือเกินกว่าแผนที่เราได้กำหนดไว้ ทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อน ให้ชาวอุดรธานีมั่นใจ
“วันนี้เราได้มาสร้างความตระหนักรู้ ให้ทุกฝ่ายเชื่อมันไปกับเรา ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ตลอดจนภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้เรามี 14 ประเทศ และ 16 องค์กร มั่นใจกับการเตรียมความพร้อม แสดงความจำนงมาจัดสวนในงานนี้ ในการเดินทางไปรายงานความคืบหน้าการจัดงาน ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ หรือ AIPH ที่ประเทศเบลเยี่ยม เชื่อมั่นว่าจะมีอีกหลายประเทศ สนใจเสนอตัวมาร่วมงานนี้อีก”
นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า เราเหนื่อยกันมากตอนเริ่มต้น มาถึงตอนนี้เราถอยไม่ได้ ต้องเดินหน้าอย่างเดียว ก่อนหน้านี้มีคนถามกันมากกว่า “ทันไหม-เสร็จไหม” ด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ฝนที่ตกลงมาทำให้งานต้องหยุดชงัก แต่พอฝนหยุดตก เครื่องจักรก็มาปาดเอาเลนออก บดอันทำถนนให้ใช้ได้ ทำงานต่อไปทันที คณะทำงานที่อุดรธานี 14 คณะ มีการประชุมกันแทนทุกวัน เพื่อติดตามแผนเตรียมงาน ตั้งแต่ก่อนงาน-ระหว่างงาน-และหลังงาน อบจ.อุดรธานี จะเข้ามารับหน้าที่ดูแล วันนี้ถือว่ามหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีเริ่มแล้ว และในวันที่ 29 กันยายนที่จะถึงนี้ จังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สมาชิกกลุ่มอีสานตอนบน 1 หนองบัวลำภู , เลย , หนองคาย ,บึงกาฬ และอุดรธานี จะแถลงข่าว 5 จังหวัดร่วมนับถอยหลัง 400 วัน เปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก
น.ส.หทัยพัชร พรหมโคตร ผู้แทน บ.เกษตรดีซายน์ แอนด์คอนซัลแทนท์ จก.(ที่ปรึกษาควบคุมงาน) กล่าวว่า ฝนปีนี้มากเป็นพิเศษจริงๆ แต่ทุกฝ่ายก็ทำงานไปตามแผนได้ดี ไม่ว่าจะเป็นงานอาคาร ที่เตรียมจะนำเครื่องจักรมาเพิ่ม , งานระบบที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ ขณะที่งานสวน และภูมิทัศน์ ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ปลูกไปมาก เท่าที่เห็นเป็นเพียง 10 % ขณะที่ช่วงนี้เป็นงานติดตั้งประติมากรรม โดยเฉพาะการนำ “ไดโนเสา” มาเป็นประติมากรรมในสวน จากที่อุดรธานีก็การค้นพบ ซากฟอสซิลของไดโนเสาเช่นกัน จากนั้นต้นไม้ก็จะเข้ามาเพิ่มเติม มั่นใจว่างานทั้งหมดทันตามแผนแน่นอน โดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไป งานก่อสร้างจะมีเพิ่มขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การเตรียมงานของผู้รับจ้าง ได้เริ่มบดอัดทำแนวถนนไว้ทั้งหมด เพื่อให้รถสามารถเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้างได้ เมื่อฝนตกลงมาและเกิดเป็นดินเลน จะใช้เครื่องจักรปาดเอาเลนออก บางจุดมีการบดอัดเพิ่มเติม ทำให้สามาถทำงานได้ทันทีเมื่อฝนหยุดตก โดยมีแผนก่อสร้างถนนมาตรฐานปลายปีนี้ ขณะที่การวางระบบสายไฟฟ้าบนดิน-ใต้ดิน และท่อน้ำดีน้ำเสีย จะใช้แผนที่นำทาง GPH ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ท่อที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินอยู่แนวไหน