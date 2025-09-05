บุรีรัมย์ เตรียมสถานที่ บริเวณอนุสาวรีย์ ร.1 รับ อนุทิน แก้บนใหญ่ นั่งนายกฯคนที่32
เจ้าหน้าที่เริ่มออกมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 เพื่อจะจัดพิธีแก้บนให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 คาดเป็นงานใหญ่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย.นี้ เผยอนุสาวรีย์ ร.1 เป็นสถานที่บวงศรวงและแก้บน ทุกนัดใหญ่การแข่งฟุตบอลจะมีการบวงสรวงทุกครั้ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ภายหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินจฉัยด้วยเสียงข้างมาก 6:3 ให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ส.ค.และให้มีผลในวันที่ 1 ก.ค.
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.51 น. ที่ประชุมสภาฯ มีการเห็นชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เกิน 247 เสียงแล้ว จึงถือว่า นายอนุทิน ได้รับเลือกเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ขณะที่ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
ความเคลื่อนไหวที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่นำเต็นท์ มากางบริเวณรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ”วงเวียนช้าง” เพื่อเตรียมจัดพิธีแก้บนให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 หลังจากก่อนหน้านี้มีแหล่งข่าวระบุว่าหลังได้รับชัยชนะ จะบินมาแก้บนทันที
สอบถามนายสุริชัย ศรีหาบุญทัน อายุ 52 ปี ผู้ดูแล วงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 บอกว่า แต่ละวันจะมีคนมาแก้บนหรือมาขอเรื่องการงานการสอบเข้าทำงาน ประมาณวันละ 100-200 คน
การบนขึ้นอยู่แต่ละคน บางคนวิ่งรอบอนุสาวรีย์ 999 รอบ บางคน 29 รอบ หรือ 9 รอบ จะใช้เลข 9 เป็นหลัก ส่วนการบนสิ่งของส่วนมากจะเป็นหัวหมู จะเป็นกี่หัวก็ได้ขอให้ลงเลข 9
ส่วนของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรณ์บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จะใช้ไก่ 9 เป็น 9 ของหวาน 9 อย่างผลไม้ 9 อย่าง
สำหรับนายอนุทิน ว่าที่นายกฯจะเดินทางมาแก้บนนั้น ตนได้รับคำสั่งมาแล้วให้เตรียมสถานที่ให้พร้อมเอาไว้ ส่วนวันเวลาไม่แน่นอน และคาดว่าน่าจะมาวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย.เพราะวันนั้นจะมีการบวงศรวงใหญ่ ซึ่งนายอนุทิน อาจจะมาเปิดงานพร้อมแก้บนไปในตัวก็ได้ ลึกๆตนไม่ทราบ
สำหรับอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 กลายเป็นสถานที่ศักดิ์ของชาวบุรีรัมย์และคนทั่วไป มักจะมีการขอพร และแก้บน โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่ๆ มักจะมีการบวงศรวง จุดปะทัดแทบทุกครั้ง