เตรียมส่ง 11 ศพ อาจารย์ใหญ่ วัดพระบาทน้ำพุ ให้นิติเวชพิสูจน์อัตลักษณ์ เหตุหาญาติไม่เจอ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ศาลาธรรมสังเวช ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง เจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำรถบรรทุก 6 ล้อ มาทำการเคลื่อนย้ายศพอาจารย์ใหญ่ ที่มีการนำมาดองและเก็บไว้ ณ ศาลาธรรมสังเวชแห่งนี้ มากกว่า 20 ปี ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ซึ่งเดิม ณ ศาลาธรรมสังเวชแห่งนี้มีการดองศพเก็บไว้จำนวน 20 ศพ โดยทางวัดอ้างว่าศพเหล่านี้เป็นศพที่เจ้าตัวอนุญาตให้นำร่างมาเก็บไว้เพื่อให้เป็นการศึกษา และปลงสังเวช ซึ่งในเบื้องต้นมีการตรวจสอบศพ จำนวน 8 ศพที่มีใบมรณบัตรถูกต้อง มีญาติมารับรอง และได้ทำการฌาปนกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีก 11 ศพ ที่เหลือไม่สามารถระบุชื่อตัวตนได้ ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้จึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจโดยมี ร้อยตำรวจเอก หญิง คุณิตา ตุโฬทก รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี เป็นผู้รับดำเนินการ ซึ่งมีคำสั่งให้นำศพจำนวน 11 ศพดังกล่าว ส่งเพื่อตรวจสอบชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไป