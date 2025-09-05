บุกรวบหลวงตา อายุ 60 วัดมีชื่อเสียงในพิษณุโลก ล่วงละเมิดทางเพศ ด.ญ. 6 ขวบ ขู่ห้ามบอกแม่

ผกก.นครไทย-กอ.รมน.พล.-พศจ.พิษณุโลก บุกจับ ‘หลวงตา’ วัดดังใน อ.นครไทย อนาจารเด็กหญิง 6 ขวบ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ต.อ.สมบูรณ์ สีแดง ผกก.สภ.นครไทย พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, ฝ่ายปกครองอำเภอนครไทย, เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และแม่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ที่ถูกพระสงฆ์ วัดบึงพร้าว อ.นครไทย ทำอนาจาร 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 4 สิงหาคม 2568 และล่าสุดวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
คณะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พระรูปดังกล่าวคือ พระอิทธิพล อายุ 60 ปี พรรษา 22 สังกัดวัดบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้สอบสวนและจับกุมตามหมายจับของศาลแขวงนครไทย กระทั่งพระรูปดังกล่าวยอมลาสิกขา โดยมีพระครูพิบูลธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอนครไทย เป็นผู้ลาสิกขา
ขณะที่ร้อยเวร สภ.นครไทย แจ้ง 3 ข้อหา ดังนี้
1.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และกระทำโดยการข่มขู่โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
2.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 ผู้ใดพาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
3.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร
ทั้งนี้ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นช่วงที่แม่พาลูกไปขายผลไม้ในตลาดนัดภายในวัดดังกล่าว โดยหลวงตา (ผู้ต้องหา) เข้ามาตีสนิทและชวนลูกสาวเข้าไปในกุฏิเพื่อให้ขนม อ้างว่าดูแลให้ หวั่นเด็กถูกรถชน พอเด็กหายตัวไปนาน พ่อแม่ช่วยกันตามหา กระทั่งเด็กเดินออกมา ผู้ต้องหาอ้างว่าเด็กปวดท้องจึงพาไปเข้าห้องน้ำในกุฏิ
จากนั้นวันที่ 16 สิงหาคม ผู้ต้องหาโทรศัพท์คุยกับแม่ของเด็ก ทราบว่าครอบครัวไปขายของที่วัดอีกแห่งหนึ่ง จึงขับรถยนต์ส่วนตัวมาหา ออกอุบายให้เด็กไปเอาขนมที่รถ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลวงตากระทำอนาจารต่อเด็ก ต่อมาเด็กบ่นว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ แต่แม่ไม่ได้เอะใจในตอนแรก
กระทั่งวันที่ 2 กันยายน เด็กบอกแม่ว่าถูกหลวงตา (ผู้ต้องหา) หอมและใช้ฟันกัดที่อวัยวะเพศจนเจ็บ ซึ่งหลวงตาข่มขู่ว่า “ห้ามบอกแม่หรือบอกใครๆ มิฉะนั้นจะตีให้ตายและไม่รักหนู”
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและ พม.พาเด็กสาวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีทางกฎหมาย พร้อมแจ้งความจับพระตามหมายจับใน 3 ข้อหาดังกล่าว ควบคุมตัวส่ง สภ.นครไทย
