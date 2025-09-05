กระบะขับมาเร็ว เสียหลักพุ่งชนท้ายรถจอดข้างทาง กระเด็นขวางถนน เก๋งขับมาพุ่งชน ดับคาที่ 1 ราย
วันที่ 5 ก.ย.68 พ.ต.ต.ชนวีร์ หนูคงใหม่ สารวัตรสอบสวน สภ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างราชบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนหลายคัน บนถนนสมุทรสงคราม-บางแพ หน้าโรงงานเฟริสท์แคนฟู๊ดส์ ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะแคปอีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บร 959 นครปฐม พุ่งชนอัดกับรถกระบะตอนเดียวอีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 2 ฒห 1919 กรุงเทพมหานคร และรถเก๋งฮอนด้าซีวิค สีดำ ทะเบียน 8 กฒ 5428 กรุงเทพมหานคร สภาพรถทั้งสามคันพังเสียหายอย่างหนัก บริเวณหน้ารถกระบะแคปพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ นายยุรนันท์ อายุ 34 ปี เป็นชาวตำบลท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายขับรถกระบะกลับบ้านที่ ต.ท่านัด ด้วยความเร็วสูง ระหว่างทางรถเกิดเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางอย่างแรง จนรถยนต์ที่จอดอยู่กระเด็นออกไปขวางกลางถนน ทำให้รถเก๋งที่ขับมาพุ่งชนจนได้รับความเสียหาย โดยอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้นายยุรนันท์ เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ขณะที่อุบัติเหตุ สร้างผลกระทบต่อการจราจรบนถนนสมุทรสงคราม–บางแพ รถติดสะสมยาว โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องเร่งอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยกู้ภัยเคลื่อนย้ายซากรถ ออกจากถนนเพื่อเปิดการจราจรโดยเร็ว
เบื้องต้นตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบสภาพรถและพยานแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป