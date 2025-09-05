เสื้อแดงปราจีนฯ ยินดีผลโหวต อนุทิน นั่งนายกฯคนที่ 32 เชื่อบริหารประเทศได้ แต่ไม่รู้สำเร็จหรือไม่
เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 5 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรีในการโหวตหานายกรัฐมนตรีพบประชาชนส่วนใหญ่ติดตามการไลฟ์สดของสื่อมวลชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าผ่านทางจอโทรทัศน์ที่รวดเร็วกว่า
ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นายเฉลิม เกียรติบรรจง อายุ 65 ปี คนเสื้อแดงปราจีนฯ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ติดตามการโหวตเลือกนายกฯผ่านทางมือถือแบบเรียลไทม์ ขอแสดงความยินดีกับนายอนุทิน และเสียใจกับทางพรรคเพื่อไทยที่จบเกมไปแล้ว
ในทัศนะของตนที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยไม่มีผลงานและด้านบริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เชื่อว่ากลุ่มคนเสื้อแดงทั่วประเทศที่รักและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตลอดนั้น รู้สึกผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลของนายกอุ๊งอิ๊ง ไม่สามารถนำนโยบายที่หาเสียงไว้มาพัฒนาประเทศชาติได้ตามที่ได้หาเสียงไว้
สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ในวันนี้ พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคน่าจะเข้ามาพัฒนาประเทศชาติได้ดี แม้ระยะเวลาจำกัด ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมี ส.ส.สังกัดพรรคภูมิใจไทยรวมถึง 2 คน ใน 3 เขต ดังนั้นตนเองมองว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี น่าจะบริหารประเทศได้ดี แต่จะทำสำเร็จหรือไม่ก็ยังไม่สามารถทราบได้ เพราะเป็นงานหินเวลาจำกัดเพียง 4 เดือน
ในส่วนเรื่องของคดีฯ ก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายผิดถูกก็ว่ากันไป ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายด้วยกันทั้งนั้น ขอเป็นกำลังใจให้กับนายอนุทิน ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยอีกด้วย นายเฉลิมกล่าว
ด้านนายมณเฑียร หรือดำ รอดมาลี อายุ 53 ปี เจ้าของร้านกระทะแตกเลิศรสจำหน่ายหอยทอด ผัดไทย สี่แยกคิงคาโก้ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.เมืองปราจีนบุรี เจ้าขอเมนู “ผัดไทย-หอยทอด ไฟแดง-การเมือง! ชื่อดังของ จ.ปราจีนบุรี ตำแหน่งผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย จ.ปราจีนบุรี และเป็นประธานสาขาพรรคเพื่อไทย เขต 1 จ.ปราจีนบุรี โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาแวะชิมเมนูเด็ดที่ร้านถึง 2 ครั้ง ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ กล่าวว่า
ยังเป็นกำลังใจและให้กำลังใจกับทางอดีตนายกอุ๊งอิ๊ง และพรรคเพื่อไทย อย่าไปเคร่งเครียดกับการเมือง เพราะช่วงนี้ปัญหาหลากหลายรุมเร้าทั้งเศรษฐกิจ ปัญหาชายแดน ดูการโหวตผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ตนเองไม่ให้ความสำคัญกับการโหวตในครั้งนี้ เพราะรู้ผลการโหวตนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกินเกินความคาดหมาย เป็นเรื่องปกติที่นายอนุทิน พรรคภูมิใจไทยจะได้รับผลชนะ ต้องรอผลวันหน้า คือ เสียงจากประชาชนทั้งประเทศตัดสินสู้กันต่อไป
แต่เชื่อว่าในการบริหารประเทศนั้น นายอนุทิน จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาจำกัดในช่วง 4 เดือนนี้ ที่หลากปัญหารุมเร้า นอกจากนี้ยังมีภาพไม่สง่างามมีมลทินติดตัวท่าน อาทิ คดีฮั้วสว. เขากระโดง แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอนุทินด้วย ด้านนปช.ปราจีนฯไม่เคลื่อนไหวใดๆ อยู่ในที่ตั้ง ดูการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้