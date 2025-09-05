ตร.นราธิวาส เร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัย ตัดไฟกล้องวงจรปิด ก่อนหลบหนีมุ่งหน้า อ.จะแนะ

ตร.นราธิวาส เร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัย ตัดไฟกล้องวงจรปิด ใช้จยย.ไม่มีป้ายทะเบียหลบหนีมุ่งหน้า อ.จะแนะ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.สุคิริน พบผู้ต้องสงสัย ทำลายกล้องวงจรปิด โดยการตัดสายไฟ ในพื้นที่ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จว.นราธิวาส ตรวจสอบเบื้องต้นในเซิฟเวอร์แม่ข่ายนั้น พบกล้องยุทธวิธีหน้า อบต.ร่มไทร ขาดการเชื่อมต่อและขาดการบันทึกภาพไปตั้งแต่เวลา 16.50 น. ของวันนี้ (5 ก.ย.)
ต่อมา จนท.ชุดสืบสวน ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในรอบเขต ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เพิ่มเติม ยังคงใช้งานได้ตามปกติ จนท.ชุดสืบสวน ได้ไล่กล้องติดตามผู้ต้องสงสัยที่กล้องวงจรปิด พบชายต้องสงสัย จำนวน 2 ราย ขับขี่รถ จยย. ฮอนด้า ดรีม สีแดงเข้ม ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ลักษณะปกปิดใบหน้า และมีอุปกรณ์ตัดสายไฟ ผ่านกล้องมุ่งหน้าไปทางเขตอำเภอจะแนะ จะได้ไล่กล้องในเส้นทางต่อไป หากมีความคืบประการใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง