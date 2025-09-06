หนุ่ม38 ถูกยิงดับคาบ้าน ตร.ตั้งปมสังหารโหด เรียกภรรยาสอบปากคำละเอียด
เมื่อเวลา 22:46 น. วันที่ 5 กันนายนที่ผ่านมา พ.ต.ท.สมศักดิ์ พลเดช สว.สอบสวน สภ.พุนพิน รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต ภายในบ้านหลังหนึ่ง ในหมู่ 4 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและรถไปตรวจสอบพร้อมด้วย ชุดสืบสวน ตำรวจพฐ.8 กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
ที่เกิดเหตุ เป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีรั้วรอบบ้าน ภายในห้องนอน พบร่าง นายนภัทร มีเผือก อายุ38ปี ถูกยิงเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพ ไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบริเวณห้องโถงภายในบ้าน พบ ปลอกกระสุนปืนตกอยู่หลายนัด เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้ตรวจสอบต่อไปก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลพุนพิน
โดยเบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่คาดว่าปมขัดแย้งน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง โดยจะมีการเชิญภรรยาของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง