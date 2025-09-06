ดับสลด 3 ศพ ดาบตำรวจ จ่อยิง ผัวเมียขายไข่กลางเมืองเพชรบุรี ก่อนลั่นไกปลิดชีพหนีความผิด
เมื่อเวลา 05.46 น. วันที่ 6กันยายน พ.ต.ต.(หญิง) สุนันทา รอดเพชร สารวัตรเวร สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านขายไข่ ภายในตลาดสด 18 เมตรถ. สุรินทร์ฤาไชย ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จึงรายงานไปยัง พ.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี ทราบ แล้วนำกำลังรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสาน แพทย์เวรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุ มีประชาชนจำนวนมากซึ่งออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อไปไหว้ในเทศกาลสารทจีน มุ่งดูที่เกิดเหตุอยู่ ภายในร้านขายไข่ ริมถนนสุรินทร์ฤาไชย หน้าทางเข้า โรงภาพยนตร์ร้างเพชรบุรีราม่า(ปิดกิจการนานแล้ว) พบร่างผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือด อยู่ จำนวน 2 ราย ทราบชื่อคือ นางสาว ศิวพร จงปัญญาประพันธ์ หรือจุ๊ อายุ 31 ปี และนาย กฤษดา เกตุแก้ว หรือเอิร์ธ อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นสามี ถูกอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงเข้าที่ศีรษะทั้งคู่ นอนเสียชีวิตลักษณะเคียงข้างกัน ใกล้เคียงพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มมจำนวน 5 ปลอก
ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร ภายในโรงภาพยนตร์ร้างเพชรบุรีราม่า พบศพผู้ก่อเหตุดังกล่าว ทราบชื่อต่อมาคือ ดาบตำรวจ สมศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ผบ.หมู่(ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองตาย เพื่อหนีความผิด และพบอาวุธปืน ซิกซาวเออร์ p320 อยู่ที่มือขวา 1 กระบอก
สอบถามนางตุ๊ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ดาบตำรวจ สมศักดิ์ และคู่กรณีเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเรื่องตัดราคาค้าขายไข่ไก่มาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ขณะเกิดเหตุ เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ ดาบตำรวจสมศักดิ์ ได้เดินมาที่ร้านขายไข่ของนายกฤษดา ไม่พูดจาอะไรแต่ใช้อาวุธปืนยิง นายกฤษดา 2-3 นัด จนล้ม จมกองเลือดอยู่ที่แผงขายไข่
จากนั้น ดาบตำรวจ สมศักดิ์ได้หันหลังจะเดินขึ้นไปภายในโรงหนังนางสาวศิวพร ภรรยานายกฤษดาได้วิ่งเข้ามาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และส่งเสียงร้องดังขึ้นดาบตำรวจ สมศักดิ์ จึงเดินย้อนกลับมายิงนางสาวศิวพร จนเสียชีวิต ล้มอยู่ข้างร่างของนาย กฤษดา
จากนั้นดาบตำรวจ สมศักดิ์ ได้เดินขึ้นไป ในอาคารโรงหนังร้าง นั่งพิงบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงหนังและใช้อาวุธปืนจ่อขมับขวายิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิด
เบื้องต้น พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า สาเหตุของการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ เป็นเรื่องมาจากการที่ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเรื่องตัดราคาขายไข่มาก่อน