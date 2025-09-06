สวพส. หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนบนดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย นอกจากความงดงามของไร่ชาและผลไม้เมืองหนาว ยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของเกษตรกรท้องถิ่น
หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือ “กลุ่มแม่สลองพืชผล” เกษตรกร 21 ครอบครัวรวมตัวกัน วางแผนการผลิตล่วงหน้า และส่งมอบผักสดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งผักสลัด ผักกวางตุ้ง และผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ การรวมกลุ่มช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมเครือข่ายการเรียนรู้ สมาชิกสามารถปรึกษาและแก้ปัญหาเรื่องโรคพืชหรือศัตรูพืชร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจจากคนรุ่นใหม่ คือ ธีรวัฒน์ หวุ่ยซือกู่ ชายจากบ้านป่าคาสุขใจ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง หลังทำงานโรงงานที่เกาหลีใต้กว่า 6 ปี เขาตัดสินใจกลับมาสืบสานอาชีพเกษตรกรของครอบครัว เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ โดยมีพ่อเป็นครูคนแรก และรับความรู้ใหม่จากสวพส. การสร้างโรงเรือนไม้ไผ่และระบบน้ำหยดช่วยควบคุมสภาพแวดล้อม ทำให้ผลผลิตเติบโตสม่ำเสมอ ปัจจุบันเขามีรายได้กว่า 45,000–50,000 บาทต่อเดือน ขยายเป็นโรงเรือนเหล็ก 9 โรงเรือน บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ พร้อมแผนจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ
เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือ สุพจ หวุ่ยซือกู่ ผู้เป็นบิดา เกษตรกรหัวไวใจสู้รุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงแม่สลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ด้วยหัวใจนักสู้และความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ เขาได้สร้างโรงเรือนปลูกผักเมืองหนาว และขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่จัดตั้งเป็น “กลุ่มแม่สลองพืชผล” สร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยถึง 4 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลูก ๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของกลุ่มแม่สลองพืชผลและครอบครัวหวุ่ยซือกู่ สะท้อนถึงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้สมัยใหม่ การสนับสนุนจากสวพส. ไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาสืบสานรากเหง้าและพัฒนาชุมชนของตนเองให้ก้าวไกล