รถเก๋ง ชนวัวก่อนเสียหลักจมคลองน้ำข้างทาง เสียชีวิตคาที่ 2 ราย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก” โพสต์ข้อความระบุว่า
#เช้านี้เหตุสลดรถเก๋งชนวัวเสียชีวิตคาที่2ราย
ด่วน ! เช้าวันที่ 6กันยายน 2568 มีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนวัวและเสียหลักตกลงคลองน้ำข้างทาง คาดการณ์ว่าตกลงตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา ชาวบ้านใกล้เคียงพึ่งพบ ตอนเช้า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย หญิง1ราย และชาย1ราย จุดเกิดเหตุ ถนนหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก – หล่มสัก) ช่วงบริเวณทางเข้าน้ำตกปอย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ จุดเดียวกันเคสที่3
