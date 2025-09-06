ปธ.หอการค้าเชียงใหม่ ฝาก ‘อนุทิน’ เอาประโยนช์ปท.เป็นที่ตั้ง เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติมาลงทุน

ปธ.หอการค้าเชียงใหม่ ฝาก ‘อนุทิน’ เอาประโยนช์ปท.เป็นที่ตั้ง ดันพรบ.อากาศสะอาด-ฟื้นท่องเที่ยว
วันที่ 6 กันยายน นายกอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เรามองในภาพรวมว่า การที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 หรือคนใหม่ ข้อดี คือ หวังว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลจะต่อเนื่อง เพราะตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่เคยอยู่ร่วมกับรัฐบาลชุดเดิม แม้ว่าจะออกไปช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ แต่เมื่อกลับเข้ามาก็น่าจะทำโครงการต่อเนื่องไปได้ ส่วนข้อที่ 2 ถ้าเรามองในแง่ดี เดือนนี้คือเดือนกันยายน และจะเข้าสู่เดือนตุลาคม ซึ่งงบประมาณปี 2569 ก็จะออก ดังนั้นการขับเคลื่อนต่อยอดงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ เพราะตอนนี้กลไกที่จะทำให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจไปมีไม่กี่ตัว คือ การท่องเที่ยว การส่งออก และเรื่องการลงทุนของภาครัฐ หากรัฐบาลผลักดันในการนำเงินงบประมาณผลักดันการลงทุนต่อเนื่องก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้
“แต่อย่างไรก็ตามฝากรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าอยากให้นำผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ทำอย่างไรที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมอื่นๆ เรายินดีให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนไปด้วยกัน”
นายกอบกิจ กล่าวอีกว่า แม้จะมีเวลาเพียง 4 เดือน ความจริงตามเป้าหมายของรัฐบาลร่วมเดิมก็ถือว่าสั้นไปเพราะ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ทำ ไม่ว่าจะยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกฎหมายหลายตัวที่ยังไม่ได้ทำ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนและที่ต้องการผลักดัน จึงเป็นห่วงเหมือนกันว่าเพียงแค่ 4 เดือน จะสะสางงานที่ค้างคาอยู่มากมายได้แค่ไหน ก็ติดตามต่อไปและขอฝากด้วย
“สำหรับเชียงใหม่เอง อันดับแรกคือ การติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัย PM 2.5 ที่เราจะต้องเจออีกแล้ว และหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่อง พรบ.อากาศสะอาด ที่กำลังจะเข้าสู่วาระต่างๆ ก็ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลจะมีเวลาพอที่จะผลักดันให้ผ่านวาระต่างๆ ไป เรื่องของปัญหาสุขภาพ และอุทกภัย ถือว่าช่วงนี้ต้องให้ความสำคัญ จึงอยากฝากให้รัฐบาลช่วยกันติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องที่สองคือ ภาวะเศรษฐกิจที่ขณะนี้ตัวขับเคลื่อนประเทศเป็นเรื่องของท่องเที่ยว เรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นในเดือนตุลาคม จึงหวังว่าอยากรัฐบาลให้โอกาสช่วง 3-4 เดือนนี้ ให้รัฐบาลเร่งผลักดันงบประมาณในการช่วยส่งข่าวดีออกไป สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติ เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย” นายกอบกิจ กล่าว