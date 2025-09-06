พิจิตรอ่วม น้ำยมทะลักอีกระลอก หลายสิบหมู่บ้านจมบาดาล ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก-ขาดแคลนน้ำดื่ม
วันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า สถานการณ์แม่น้ำยม ในพื้นที่หลายหมู่บ้าน ของตำบลสามง่าม และตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต้องกลับมาวิกฤตอ่วมหนักอีกครั้ง หลังจากมีมวลน้ำเหนือจากพื้นที่ตอนบนในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ก้อนใหญ่ไหลทะลักมาอีกระลอกใหญ่ ประกอบกับมีมวลน้ำสะสมจากน้ำป่าในพื้นที่ ไหลบ่าสมทบมาตามลำคลองสาขาเพื่อไหลเข้ามาลงแม่น้ำยมตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสามง่าม และตำบลรังนก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยม ที่ไหลผ่านตำบลกำแพงดิน ตำบลสามง่าม และตำบลรังนก เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยนางสุรินทร์ โพธิ์งาม ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสามง่าม เล่าให้ฟังว่าในช่วง 2-3 วันมานี้แม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วมากเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน หลายสิบหมู่บ้าน ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร บางหลังคาเรือนท่วมสูงถึงขอบหน้าต่าง ชาวบ้านต้องขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ริมถนนแทน และต้องใช้เรือพายเข้าออกหมู่บ้าน และถนนสายหลักจากตัวอำเภอสามง่าม ไปยังตำบลรังนกฝั่งทิศตะวันตก ระดับน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตร รถยนต์เก๋ง และรถจักรยานยนต์ ไม่สามารถวิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ ชาวบ้านต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นที่มีระยะทางไกลกว่าแทน
ขณะที่นางธิดา ยุพนันท์ อายุ 69 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก กล่าวว่า ระดับน้ำในแม่น้ำยมเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก ทำให้น้ำท่วมล้อมรอบหมู่บ้านเนินยุ้งทั้งหมดกว่า 90 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องติดเกาะ ถนนคอนกรีตเข้าออกหมู่บ้านจากถนนสายหลักมีเส้นทางเดียว ระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตรน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรรถทุกชนิดผ่าน โดยชาวบ้านต้องใช้เรือติดเครื่องยนต์ และรถไถนาแบบต่อกระบะพ่วง ลุยฝ่ากระแสน้ำเข้าออกหมู่บ้านแทนได้อย่างเดียว เท่านั้น
นอกจากนี้ประปาหมู่บ้านถูกน้ำท่วม ทางผู้ดูแลต้องปิดระบบการกรองน้ำ ชาวบ้าน ก็เลยใช้น้ำประปาได้แค่เพียงเอาไว้อาบเท่านั้น ชาวบ้านต้องรวบรวมเงินกันสั่งซื้อน้ำดื่มแบบขวด แบบแกลลอนจากข้างนอก ลำเลียงจากตัวตำบลรังนก บรรทุกใส่รถไถนาลุยฝ่าเข้าไปยังหมู่บ้าน เพื่อมาบริโภคในช่วงนี้ ซึ่งถือว่าหมู่บ้านเนินยุ้ง ชาวบ้านเดือดร้อนหนักแทบทุกหลังคาเรือน โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กๆลำบากมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับแม่น้ำยม ที่เอ่อท่วมพื้นที่ใน ต.รังนก ต.สามง่าม และบางส่วนของ ต.เนินปอ อำเภอสามง่าม ทุกๆปีเมื่อเกิดท่วมแล้วน้ำจะยังคงท่วมแช่ขังยาวนานประมาณ 2-3 เดือนหรือท่วมถึงราวๆกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปี จึงจะค่อยๆลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากเป็นพื้นที่แอ่งกระทะลุ่มต่ำ
อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวนายังฝากผู้สื่อข่าวว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร ทั้งแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน มีปริมาณมากเกินจุดวิกฤต แต่ตรงกันข้าม แม่น้ำพิจิตร และคลองข้าวตอก รวมระยะทางยาวกว่า 100 กม.กลับมีน้ำกักเก็บเพียงไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ และสำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีแนวคิดที่จะดึงน้ำดังกล่าวมากักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ซึ่งปล่อยน้ำไหลผ่านลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากต้นน้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวพิจิตรถึง 6 อำเภออีกทั้งแม่น้ำมีประตูระบบผันน้ำจากแม่น้ำน่านและโครงการต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่นโครงการส่งน้ำบ้านวังกระดี่ทอง ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร