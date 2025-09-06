ชาวอุทัยฯ เชื้อสายจีน นำเครื่องเซ่นไหว้ คาว หวาน ไหว้บรรพบุรุษเนื่องในวันสารทจีนคึกคัก

ชาวอุทัยฯ เชื้อสายจีน นำเครื่องเซ่นไหว้ คาว หวาน ไหว้บรรพบุรุษเนื่องในวันสารทจีนคึกคักแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัว
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศวันไหว้สารทจีน ที่ ศาลเจ้าปุงเถ่ากงแกกวงหลี ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ ในเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งวันนี้ ตรงกับวันสารทจีน มีคนไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อแดง สีแห่งความมงคลของชาวจีนจำนวนมาก ต่างพาครอบครัวนำสิ่งของเซ่นไหว้ อาทิ หมูต้ม ไก่ต้ม เป็ดต้ม ขนมไหว้ต่างๆ เหล้า น้ำชา มาไหว้เจ้า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในวันสารทจีนในปีนี้ โดยคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่แห่งนี้ ส่วนใหญ่จะไหว้บรรพบุรุษที่บ้านของตนเองก่อน หลังจากนั้นก็จะนำอาหาร เครื่องเซ่นไหว้ มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าอีกครั้งหนึ่ง และถึงแม้ว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีน มาไหว้เจ้าและบรรพบุรุษที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก แต่จากการสังเกตส่วนใหญ่จะนำสิ่งของมาไหว้น้อยกว่าปกติ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังย่ำแย่อย่างหนัก
ส่วนมีฐานะก็จะนำของเซ่นไหว้เท่าเดิม หรือมากกว่าเดิม เพราะเชื่อกันว่าการทำมากขึ้นยิ่งจะทำให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยอีกด้วย
สำหรับวันสารทจีน ถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ และวันสารทจีนเป็นวันสำคัญของชาวจีน ไม่เพียงแค่การกราบไหว้เจ้าที่ บรรพบุรษรวมถึงวิญญาณไร้ญาติ ชาวจีนยังถือเป็นวันรวมญาติ กราบไหว้เทพเจ้า เพื่อเป็นการขอพรขอโชคลาภร่วมกัน นอกเหนือจากการกราบไหว้ในวันขึ้นปีใหม่ หรือวันตรุษจีนอีกด้วย
