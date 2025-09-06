ภูมิภาค

เพิ่งออกรถไม่กี่ชั่วโมง พ่อขับเก๋งไปรับลูก เหยียบคันเร่งพุ่งตกเนิน 3 เมตร กระแทกรางรถไฟพังยับ

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 5 กันยายน ศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งตกลงเนินไปบนทางรถไฟ บริเวณสะพานรถไฟหัวโกรก ก่อนถึงชุมทางศรีราชา หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่การรถไฟศรีราชา เข้าร่วมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุบริเวณทางรถไฟพบรถเก๋งสีขาว ทะเบียนป้ายแดง พุ่งตกมาจากเนินสูงประมาณ 3 เมตร ตกลงมาอยู่บนรางรถไฟ ก่อนถึงชุมทางศรีราชาประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพรถพังเสียหาย คนขับอายุ 55 ปี ได้รับบาดเจ็บ ร่างกายไม่สามารถขยับตัวได้ จึงช่วยกันปฐมพยาบาลและนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล

จากการตรวจสอบป้ายหน้ารถพบประกันภัยระบุวันที่เอาประกันในวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุ จึงสันนิษฐานว่าเพิ่งจะออกรถคันใหม่ ก่อนมาเกิดอุบัติเหตุไม่กี่ชั่วโมง ขณะที่รางรถไฟได้รับความเสียหายบิดเบี้ยว ต้องปิดเส้นทางให้ไปใช้ทางร่วมอีกเส้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปิดทางและดำเนินการซ่อมแซม ใช้เวลาประมาณ 1 วัน

คนขับรถให้การว่า ตนกำลังขับรถไปรับลูก พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง พยายามเหยียบเบรกแต่รถกลับพุ่งตรงไปข้างหน้า ตนตกใจทำอะไรไม่ถูก ก่อนที่รถจะพุ่งตกเนินมาตกอยู่บนทางรถไฟ

ด้านคนเลี้ยงวัวบริเวณที่เกิดเหตุเปิดเผยว่า ตนเลี้ยงวัวอยู่บนเนิน ซึ่งติดกับถนนที่ประชาชนใช้สัญจรผ่านไปมา อยู่ดีๆ มีรถเก๋งขับพุ่งแหกโค้งออกมาก่อนตกเนินลงไปสงบนิ่งอยู่บนทางรถไฟ โชคดีมากที่รถไฟเพิ่งผ่านไป แล้วรถเก๋งตกลงมา ไม่เช่นนั้นคงได้รับความเสียหายมากกว่านี้

ด้านเจ้าหน้าที่การทางรถไฟเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบรางรถไฟได้รับความเสียหายจากการถูกชนจนบิดเบี้ยว ต้องทำการปิดเส้นทางรถไฟรางดังกล่าวเป็นเวลา 1 วัน เพื่อซ่อมแซม และจะให้รถไฟที่ใช้เส้นทางนี้เปลี่ยนไปวิ่งร่วมกับเส้นทางติดกัน หลังจากซ่อมแซมเสร็จซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงก็จะเปิดให้บริการต่อไป

