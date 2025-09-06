น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง! ท่วมชุมชนบางบาลหลายจุด สวนกล้วยกว่า 400 ต้น เสียหายหนัก
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยา มีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่างๆ ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร ถนนทางเข้าชุมชน วัด โรงเรียน ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านในการใช้ชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำในคลองบางหลวงที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย เพิ่มสูงจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนหลายจุด บางแห่งน้ำหลากข้ามถนน การสัญจรเริ่มได้รับผลกระทบ
ที่สวนของ นายพินิจ เพชรทับทิม อายุ 62 ปี เจ้าของสวนกล้วยและพริก ที่ถูกน้ำท่วมมิดเอว ขณะเจ้าตัวพยายามลุยน้ำเข้าไปเก็บผลผลิตที่ยังเหลือรอด เปิดเผยว่า น้ำหลากเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน ทำให้กล้วยไข่กว่า 400 ต้น กล้วยหอม 70 ต้น รวมถึงต้นพริกและมะเขือเสียหายเกือบทั้งหมด แม้ก่อนหน้านี้จะเก็บขายได้บางส่วนช่วยคืนทุนบ้าง แต่ความเสียหายรวมถือว่าหนัก
ด้าน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวันชัย ปังพูนทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสนา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจแนวเขื่อน ตลาดบ้านแพน พื้นที่เศรษฐกิจ และแนวเขื่อนพื้นที่เทศบาลตำบลสามกอ ซึ่งมีการซ่อมแซม วางมาตาการป้องกัน หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่อง โดยมีนางสาวอารินทร์ แสงทอง นายอำเภอเสนา นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์ นากเทศมนตรีเทศบาลเมืองเสนา พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
นายนิวัฒน์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน มีความจำเป็น ที่ต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.30 – 1.10 เมตร จึงลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามความพร้อมในการป้องกัน น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเสนา
โดยเฉพาะจุดล่อแหลม บริเวณ เขื่อนป้องกันน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสนาโดยสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน้อย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 50 ซม. ซึ่งทางเทศบาลเมืองเสนา และอำเภอเสนา ได้ร่วมกันซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำที่เกิดการทรุดตัวลง ระยะทางกว่า 250 เมตร โดยทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชน ในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม
นอกจากนี้ ยังได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันระดับน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำ อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
