เร่งช่วยชีวิต! ชายวัย 60 ป่วยอัมพาต กินขนมเข่งไหว้สารทจีนติดคอ อาการเป็นตายเท่ากัน

อุทาหรณ์! ชายวัย 60 ป่วยอัมพาต กินขนมเข่งไหว้สารทจีนติดคอ หวิดดับ-อาการเป็นตายเท่ากัน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับทราบว่ามีเหตุผู้สูงอายุ วัย 60 ปี รับประทานขนมเข่งไหว้เจ้าอจนติดคอก่อนถูกนำตัวส่งเพื่อเร่งช่วยชีวิตที่โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน โดยแพทย์ได้ทำการ CPR จนมีชีพจรขึ้นมาได้อาการเป็นตายเท่ากัน ก่อนเร่งนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด
โดยจากการสอบถาม นางเสนาะ อายุ 60 ปี หนึ่งในชาวไทยเชื้อสายจีน ที่วันนี้ได้ประกอบพิธีไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน เล่าให้ฟัง วันนี้เวลา 06.00 น. ได้ทำพิธีไหว้วันสารทจีน เหมือนเช่นทุกปี หลังไหว้บอกกล่าวแล้ว ก็นำของเซ่นไหว้มากินในครอบครัว ก่อนได้ทำการปลอกขนมเข่งจำนวน 4 ชิ้นใส่จานไว้ให้ นายจวนอายุ 60 ปี สามีของตัวเอง ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุรถชน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นเวลาถึง 17 ปี แต่ว่ายังพอสามารถช่วยเหลือตัวเองในการตักอาหารทานเองได้ โดยตนเองได้ให้สามีกินขนมเข่งแบบนี้ทุกปี
ซึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. สามีได้หยิบขนมเข่งที่ตนเองเตรียมไว้กิน จู่ๆสามีก็หายใจไม่ออก เหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำคอ ตนจึงคาดว่าน่าจะเป็นขนมเข่งติดคอ ซึ่งตอนแรกตนเองและลูกๆพยายามล้วงคอเพื่อจะเอาขนมเข่งออกมา แต่ไม่เป็นผล จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทัพทัน ซึ่งห่างจากบ้านประมาณ 5 กม.
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ทางแพทย์และพยาบาล ได้เร่งช่วยเหลือจนสามารถนำขนมเข่งชิ้นโตออกมาจากลำคอได้เป็นผลสำเร็จ แต่เนื่องจากขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจนไม่สามารถคลำชีพจรได้ แพทย์ จึงได้พยายามทำ CPR ซึ่งใช้เวลาไปประมาณ 10 นาที จนสามีกลับมามีชีพจรอีกครั้ง แต่อาการยังเป็นตายเท่ากัน ก่อนได้ทำการส่งตัวต่อไปรักษาและช่วยชีวิตที่โรงพยาบาลอุทัยธานี