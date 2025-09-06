เลย ปิดศูนย์อุทกภัย เร่งล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมแนวตลิ่งรองรับพายุฝนลูกใหม่

เลย ปิดศูนย์อุทกภัย เร่งล้างทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่งรองรับร่องมรสุมและพายุฝนลูกใหม่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองเลย (อุทกภัย) พร้อมมอบหมายให้ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ระดมกำลังเข้าล้างทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมแนวตลิ่ง พร้อมกับกำลังทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำยานพาหนะและเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการเร่งขุดลอกปรับพื้นที่ และทำแนวตลิ่งตลอดจนบรรจุกระสอบทราย ป้องกันน้ำเลยเอ่อล้น เพื่อรองรับร่องมรสุมและพายุฝนระลอกใหม่ ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเลย
นายชัยพจน์ ผวจ.เลย เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำปีนี้เป็นไปอย่างบูรณาการ ทุกหน่วยงานร่วมกันเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจ และชุมชนอย่างเต็มกำลัง ทำให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายใน 1–2 วัน พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดพื้นที่ และเตรียมมาตรการสูบน้ำเพิ่มเติมในบางจุด เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม ที่ยังคงมีร่องมรสุมและพายุฝน ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเลยเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนการป้องกันระยะยาว ได้สั่งการให้วางแผนเสริมแนวกำแพงกันน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ และเขตชุมชนสำคัญๆ รวมถึงเตรียมกระสอบทรายและบิ๊กแบ๊ก ไว้รองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยย้ำระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีเวลาเตือน 8 ชั่วโมง จะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหาย