รวบหนุ่มชู้รัก บุกยิงทหารเรือดับคาบ้าน แอบคบหาภรรยาคนตาย เคยขู่เอาชีวิตก่อนลงมืออุกอาจ
เมื่อเวลา 22.46 น.น. วันที่ 5 กันยายน พ.ต.ท.สมศักดิ์ พลเดช สว.สอบสวน สภ.พุนพิน รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต ภายในบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย ชุดสืบสวน ตำรวจพฐ.8 กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
ที่เกิดเหตุ เป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีรั้วรอบบ้าน ภายในห้องนอน พบร่าง พันจ่าตรี นภัทร มีเผือก อายุ38ปี ถูกยิงเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด บริเวณลำตัวด้านหลัง จำนวน 5 แผล ศีรษะ จำนวน 1 แผล นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพ ไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบริเวณห้องโถงภายในบ้าน พบ ปลอกกระสุนปืนตกอยู่หลายนัด เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้ตรวจสอบต่อไปก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลพุนพิน
โดยเบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่ผู้ตาย อยู่ในห้อง ภายในบ้านที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนพกสั้น ยังไม่ทราบขนาด ยิงผู้ตายประมาณ 5-7 นัด โดยในขณะเกิดเหตุ มี น.ส.พิมพ์ผกา ภรรยาผู้ตายอยู่ในห้องน้ำและออกมาเห็นคนร้ายขณะกำลังหลบหนีออกจากบ้าน ขับรถยนต์กระบะหลบหนี
โดยคนร้ายแอบคบหากับ น.ส.พิมพ์ผกา และเคยอาฆาตว่า จะยิงผู้ตายมาก่อน มูลเหตุจูงใจ หึงหวง เนื่องจากผู้ก่อเหตุแอบเป็นชู้กับภรรยาผู้ตาย ผู้ตายทำงานเป็นทหารอยู่ที่ฐานทัพเรือทับละมุ จะกลับมาอยู่ที่บ้านในวันศุกร์-วันอาทิตย์
พนักงานสอบสวน ได้ตรวจที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ศพฐ.8 ,ซักถามปากคำ น.ส.พิมพ์ผกา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดที่เกิดเหตุเบื้องต้น ตรวจสอบกล้องวงจรปิด โดยจะดำเนินการสอบปากคำพยานและขออนุมัติหมายจับ นายศักดิ์สิทธิ์ หรือบาส อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาต่อไป
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 10.57 น. วันที่ 6 กันยายน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.พุนพิน นำโดย พ.ต.ท.ชุมพล คุ้มพิรมย์ รอง ผกก.สืบสวน สภ.พุนพิน ได้ลงพื้นที่ หมู่ 4 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจยึดรถโตโยต้าวีโก้ สี่ประตูสีบรอน สุราษฎร์ธานี ที่ผู้ต้องหาได้ขับมาจอดทิ้งไว้ที่บ้านเพื่อนก่อนที่จะหลบหนี
ต่อมา พนักงานสอบสวนได้จับ นายศักดิ์สิทธิ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ที่สภ.พุนพิน อยู่ระหว่างการสอบสวนในเบื้องต้นผู้เป็นพ่อของผู้ต้องหากล่าวว่าอาวุธปืนดังกล่าวและรถยนต์คันดังกล่าวเป็นของตนเองที่ลูกชายได้ออกไปเมื่อทราบข่าวก็ได้ติดต่อประสานขอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องหาอ้างว่าขณะเกิดเหตุตนเองตั้งใจจะขับรถไปเคลียร์เมื่อไปถึงก็จอดรถก่อนที่จะได้ยินดังกล่าวแต่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง