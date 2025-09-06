อุกอาจ! โจรแสบปาก้อนปูนใส่กระจกโชว์รูม ขโมยจยย. 1คัน ราคาครึ่งแสน

อุกอาจ! โจรแสบปาก้อนปูนทุบกระจกโชว์รูมลัก จยย. 1 คัน ราคาครึ่งแสนหนีลอยนวล
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ร.ต.ท.ทรงภพ คำใจ รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้ก้อนหินทุบประตูกระจกโชว์รูมรถจักรยานยนต์ โดยลักเอารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นฟิน สีเทา ราคา 45,000 บาท ที่จอดอยู่หน้าประตูกระจกไป 1 คัน เหตุเกิดที่โชว์รูมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.2 ชุมชนหนองตุ ต.หมากแข้ง เขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งโชว์รูมดังกล่าว อยู่บริเวณด้านหน้าตลาดนิยม 2 ที่มีทั้งโรงแรม ร้านขายรถจักรยานยนต์ โกดังเก็บสินค้า จึงออกไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุ พบ น.ส.จิราวรรณนาย สิงห์สาธร อายุ 47 ปี ผจก.สาขาอุดรธานี นายอาทิตย์ เฉียดแหลม อายุ 43 ปี พนักงานขนส่งรถ และดูแลความเรียบร้อยโชว์รูม และนายจิรายุ มีจันที อายุ 31 ปี รปภ. นำตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นประตูกระจกด้านหนโชว์รูม พบร่องรอยคนร้ายใช้ก้อนปูนทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเท่าลูกมะพร้าว หนักประมาณ 3 กิโลกรัม ทุบที่จับประตู และกระจกแตกเกลื่อนพื้น แล้วเอื้อมมือเข้าไปปลดล็อกประตู เข้าไปขโมยเข็นรถจักรยานยนต์ออกมา 1 คัน โดยรถคันที่ขโมยไปทางบริษัทได้เสียบกุญแจคาไว้ เพื่อความสะดวกในการซื้อขายกันกับลูกค้า แต่ไม่ได้ต่อระบบไฟเข้ากับแบตเตอรี่ไว้ คาดว่าคนร้ายน่าจะจูงหลบหนีไป เหตุเกิดช่วงกลางคืนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ภายในและนอกโชว์รูมรถจักรยานยนต์ พบว่ากล่องเซฟเวอร์ไม่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา คาดว่าไฟฟ้าดับ เนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วงกลางคืน
อย่างไรก็ตามตำรวจชุดสืบสวน จะได้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจปิดบริเวณใกล้เคียง และตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้เข้ามาก่อเหตุและหลบหนี เพื่อเป็นหลักฐานและเบาะแสในการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุคนเดียว เนื่องจากมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในโชว์รูมนับ 100 คัน แต่ลักเอาไปได้เพียงคันเดียว
นายอาทิตย์ เฉียดแหลม พนักงานขนส่งรถ และดูแลความเรียบร้อยโชว์รูม ให้การว่า โชว์รูมเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เมื่อวานหลังจากเลิกงานทุกอย่างก็ปกติดี กระทั่งเช้าวันนี้เวลาประมาณ 07.30 น. ตนมาเปิดประตูหน้าโชว์รูม เพื่อจะเอารถจักรยานยนต์ออกไปจอดโชว์บริเวณด้านหน้า พบว่าประตูกระจกโชว์รูมแตกกระจายพื้น และมีก้อนปูนขนาดใหญ่ตกอยู่ที่พื้นด้วย คาดว่าคนร้ายจะให้ทุบกระจกจนแตกแล้วเอามือล้วงไปปลดล็อกเข้าไปขโมยเอารถจักรยานยนต์ไป 1 คัน คาดว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ 1 คน และก่อเหตุอุกอาจอย่างมาก ขนาดมี รปภ. ก็ยังกล้ามาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้