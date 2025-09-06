คอหวยขอนแก่น แห่ซื้อเลขนายกฯคนใหม่เกลี้ยง เผยยังติดที่แผงไม่เสร็จคนหาซื้อหมดแล้ว

คอหวยขอนแก่น แห่ซื้อเลขนายกฯคนใหม่เกลี้ยงแผง หวังลุ้นรางวัลใหญ่รับนายกรัฐมนตรีคนใหม่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ภายหลังจากการลงมติแต่งตั้งเป็น “นายกรัฐมนตรี” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 ซึ่งผลปรากฏว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ด้วยคะแนน 311 เสียง
จากการสำรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เลขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ 32, 23 เป็นเลขนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทยขายหมดเกลี้ยงแผง
นางบัวเรียน สัสดีไกรสร อายุ 58 ปี แม่ค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า งวดนี้ลูกค้าส่วนมากจะสนใจเลข 32-23 ขายดี ขายได้ไว เนื่องจากเป็นเลขเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งขายดีมาก และไม่มีคนมาถามเลขอื่นเลย นอกจากเลขเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี
“คนคิดว่างวดประจำวันที่ 16 กันยายนนี้จะออกเหมือนงวดที่แล้วตอนที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 พ้นจากตำแหน่ง ตอนนี้ยอมรับว่าเลข 32-23 หมดเร็วมาก ยังติดที่แผงไม่เสร็จคนก็มาหาซื้อกันหมดแล้ว” นางบัวเรียนกล่าว
