นนท์เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน 6-7 กันยายน ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

นนท์เปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานนท์เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน 6-7 กันยายน 2568 ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พลเรือโท นฤพล เกิดนาค นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดที่บริเวณปะรำพิธี ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
โดยเทศบาลนครนนทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 ครั้งที่16 ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2568 บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดนนทบุรี
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีเรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จากทั่วประเทศ จำนวน 32 ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทเรือยาวใหญ่ ได้แก่ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก.1 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 300,000 บาท เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก.2ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 100,000 บาท
ประเภทเรือยาวเล็ก ได้แก่ เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ก.1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 150,000 บาท เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ก.2 ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมรางวัล เงินสด จำนวน 60,000 บาท ในการจัดงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลายหน่วยงาน
