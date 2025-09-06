ผู้ว่าฯ สกลนคร สั่งตั้งกรรมการสอบ นายกฯ ทต.ท่าศิลา เรียกรับเงินผู้รับเหมา ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร มอบหมายให้ นายบรรณศักดิ์ จันทมา นายอำเภอส่องดาว ออกคำสั่ง อำเภอส่องดาว ที่ 280/2568 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามที่ได้ปรากฏหลักฐานกรณี นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีพฤติกรรมเรียกรับเงินพนักงานจ้างเหมาฯ แลกกับการต่อสัญญาจ้างอันเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3737/2567 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ประกอบข้อ 3 และข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย
1. นายประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร สุขภาค นิติกรชำนานาญการ กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต. ศรวัส ดวงศร ท้องถิ่นอำเภอส่องดาว กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 กำหนด แล้วจัดทำความเห็นโดยสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมความเห็นว่าผู้ถูกกล่าว หากกระทำความผิดหรือต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน แล้วเสนอรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งสำนวนการสอบสวนต่อนายอำเภอส่องดาว เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
นอกจากนี้ ยังได้มีคำสั่งอำเภอส่องดาว ที่ 281/2568 เรื่อง ให้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิล หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีดำบลทำศิลา เพื่อรอฟังผลการสอบสวน ซึ่งหากประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
