พิพิธภัณฑ์เกษตร จับมือ ARDA ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ก้าวสู่เวที Young Agri Future 2025

พกฉ.” จับมือ “ARDA” เปิดเวที Young Agri Future 2025 ปลุกพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืนชิงรางวัลมูลค่ารวม 530,000 บาท
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ.. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ“ARDA” จัดงานแถลงข่าวโครงการ Young Agri Future 2025 เวทีสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดพลังแห่งศาสตร์พระราชา
นายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า โครงการ Young Agri Future 2025 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ ของนักคิดรุ่นใหม่ ที่พร้อมถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นตามรอยพระยุคลบาทด้านการเกษตร ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ชิงรางวัลรวมกว่า 260,000 บาท เพื่อค้นผลงานภาพยนตร์สั้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ และโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ซึ่งจะเป็นไอเดียการพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนทางด้านการเกษตรไทย โดยนอกจากเงินรางวัลรวมกว่า 530,000 บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยังมีโอกาสต่อยอดสู่ ทุนวิจัยจาก สวก. รวมกว่า 20 ล้านบาท”
ด้านพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการ พกฉ. กล่าวเสริมว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นการส่งเสริม กระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตรที่ทันสมัย ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป และที่สำคัญยังเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง พกฉ. และ สวก. และการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่เห็นพ้องร่วมกันว่า พลังของคนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”
ในขณะที่นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการ สวก. กล่าวว่า “สวก. มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่ความอย่างยั่งยืน การร่วมมือในโครงการ Young Agri Future 2025 ครั้งนี้เป็นการผลักดันพลังของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่เวทีวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคเกษตรกรรมไทย พร้อมทั้งตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. ในการต่อยอดเชิงวิจัยและพัฒนา”
สำหรับการประกวดโครงการนวัตกรรม ฯ เปิดรับสมัครผลงาน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (มัธยมศึกษา-ปวช.) และระดับอุดมศึกษา (ปวส.-อนุปริญญา- ปริญญาตรี) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร : เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิต เกษตรไทยยั่งยืน” เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2568 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการประกวดโครงการนวัตกรรม ฯ โทร. 0-2529-2212 หรือ 065-093-6979