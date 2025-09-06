เอกชนใต้ แนะรบ.ใหม่ อัดยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มโชว์ผลงาน ก่อนเลือกตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังความชัดเจนในตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมท้นเมื่อวานนี้ ภาคธุรกิจต่างมีความคาดหวังว่า ในระยะ 4 เดือนตามข้อตกลงกับพรรคประชาชน ในการยุบสภา รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเร่งสร้างผลงานเพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่
นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลา กล่าวว่า ระหว่างนี้นั้น คิดว่า รัฐบาลชุดใหม่ จะต้องใช้ยาแรงเพื่อสร้างผลงาน การดึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ประสบปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ไม่ให้ตกต่ำลงไปมากกว่าเดิม โดยจะต้องอัดยาแรง ในการกระตุ้นเฉพาะกลุ่มโดยตรง แทนการหว่านนโยบายเดียวใช้สำหรับทุกกลุ่ม ซึ่งจะไม่เห็นผลที่ชัดเจน อย่างเช่น ภาคการท่องเที่ยว ก็อาจจะนำโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง กลับมาพร้อมขยายกลุ่มเป้าหมาย และอาจจะขยายไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึง อาจจะฟื้นโครงการคนละครึ่งกลับมา เพื่อทำให้เกิดการใช้จ่ายในวงกว้างมากขึ้น
โดยในส่วนภาคการโรงแรมนั้น อยากให้เข้ามาช่วยในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรม โดยอาจจะช่วยในเรื่องลดค่าใช้จ่าย ทั้งการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า การปรับลดการสมทบประกันสังคม จาก ร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2-3 รวมถึง อาจจะปรับลดค่าภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้าง และเพิ่มรายได้ ด้วยการขยายกลุ่มลูกค้า ทั้งโครงการเที่ยวคนละครึ่ง รวมถึง การปรับขึ้นงบประมาณสำหรับส่วนราชการในการเข้าพักหรือจัดประชุมสัมมนาในโรงแรม
“สิ่งที่รออยู่คือ คณะรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ถ้าได้ ถูกฝาถูกคน ก็จะทำให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่น เหมือนเรามีปัญหาอยู่ แล้วเจอคนแก้ปัญหาถูกจุด ทำให้แก้ปัญหาได้ การที่ประกาศว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยเข้ามาเพื่อเตรียมยุบสภาในอีก 4 เดือนนั้น คิดว่าความเชื่อมั่นจากต่างชาติมีไม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศเรา คิดว่าสิ่งที่ทำได้ อย่างน้อยรักษาระดับหรือเพิ่มขึ้นสักนิดก็ยังดี ในอีก 4 เดือนไม่อยากให้โฟกัสเรื่องยุบสภาเพียงอย่างเดียว แม้ในระยะ 4 เดือนอาจจะไม่ได้ผลงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่อย่างน้อยก็อาจจะทำเพื่อปูทาง รอต่อยอดจากรัฐบาลใหม่ ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาทุกอย่าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้เห็นว่าทุกคนเริ่มเห็นเป้าหมาย มีไทม์ไลน์ ชัดเจนขึ้น อยากให้หลายฝ่ายร่วมโฟกัสในทางเดียวกัน ในระยะ 4 เดือนอยากให้ช่วยกันประคับประคอง อยากให้มองเรื่องประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก”
นายสิทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีแล้ว โควตารัฐมนตรีก็จะเป็นภาพลักษณ์สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะ กระทรวงเศรษฐกิจ ทั้ง กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยว และกระทรวงการตต่างประเทศ จำเป็นต้องได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแล เพราะเราเจอปัญหาทางเศรษฐกิจมาหลายปี คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน รัฐบาลพิจารณาไม่แพ้เรื่องของยุบสภา
