โรม นำกมธ.ลงพื้นที่ บ้านหนองจาน ตรวจสถานการณ์ชายแดน-ดูพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เริ่มคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมา มีประชาชน จากหลายพื้นที่ ทยอยเดินทางเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
เวลาประมาณ 10.00 น. ตัวแทนจาก ชมรมทหารผ่านศึก จังหวัดจันทบุรีและตราด ที่มีสมาชิกเป็นอดีต ทหารจากทุกเหล่าทัพ ที่เคยผ่านสมรภูมิรบ มาแล้วอย่างโชกโชน เดินทางมาให้กำลังใจทหารรุ่นน้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พร้อมกับได้ลงไปดู สภาพจริงของพื้นที่ความขัดแย้ง
เวลาประมาณ 11.00 น.คณะของนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ได้เดินทางถึงบ้านหนองจาน โดยมี พ.อ ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ใช้แผนที่ และ ภาพมุมสูง จากโดรน อธิบายถึงแนวเขตแดน และ บริเวณ พื้นที่ ที่ชาวเขมรรุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัย 170 ครัวเรือน
จากนั้น พ.อ ชัยณรงค์ได้พาคณะของนายรังสิมันต์ เดินเท้าต่อไปยังบริเวณแนวรั้ว ที่มวลชนชาวกัมพูชามาชุมนุมกดดันเจ้าหน้าที่
พ.อ ชัยณรงค์ กล่าวว่าชาวบ้านใน170 ครัวเรือนเขาเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นของพวกเขาจริงๆ แต่ทางรัฐบาลเขมรรู้ข้อเท็จจริงทุกอย่าง ส่วนสถานการณ์ล่าสุด เบาบางลงไม่มีการถือท่อนไม้ มาข่มขู่ ด่าทอ และ ประชิดตัวเจ้าหน้าที่ ทางเราสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ อาจเนื่องจากทางเราได้เปลี่ยนเอาตำรวจควบคุมฝูงชนมายืนแถวหน้า แทนทหาร ความรุนแรงก้าวร้าวของเขมรจึงเบาลง จะมีบ้างก็แต่เพียงการโห่ไล่ เจ้าหน้าที่ทหารที่เดินลาดตระเวนพื้นที่อยู่บ้าง
นายรังสิมันต์ กล่าวว่าสาเหตุที่คณะกรรมาธิการลงมาพื้นที่บ้านหนองจานเนื่องจากทราบว่าตรงนี้มีความตึงเครียดมาก แต่เมื่อลงมาพื้นที่จริงแล้วไม่น่ากังวลเหมือนภาพข่าวที่เห็น และทางทหารเองก็ยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว อีกประการหนึ่งคือต้องการลงมาดูพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ที่ทราบว่าไม่สามารถเข้าไปทำกินได้ ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่บ้าง ส่วนใหญ่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้แล้ว นอกจากนั้นยังต้องการเข้าไปดูพื้นที่ ที่ถูกรุกล้ำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ มีแผนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้ว
เวลาประมาณ 12.00 น.คณะของนาย กัน จอมพลัง ได้เดินทางถึงบ้านหนองจาน พร้อม ด้วยรถบรรทุก 2 คัน ซึ่งมีเอฟซีจำนวนมากมาคอยต้อนรับ อย่างอบอุ่น และขอถ่ายภาพร่วม