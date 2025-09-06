เชียงราย เริ่มแล้วเทศกาลโล้ชิงช้าบ่อฉ่องตุ๊แม่สลองใน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ลานพระสยามเทวาธิราช หมู่บ้านสามแยกอาข่า ต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางอธิตาธร วันไชยธนสินวงศ์ เป็นประธานพิธี เปิดงานเทศกาลโล้ชิงช้า บ่อฉ่องตุ๊ โดยมี ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่น้องชาวชาติพันธุ์ ให้การต้อนรับ การจัดงานงานเทศกาลโล้ชิงช้า บ่อฉ่องตุ๊ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยนยน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่า พัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงานที่สร้างความยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับชาวพื้นถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมชนเผ่า
นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ท่องเที่ยวแห่งประเทศ(ททท.)สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า ททท.สนง.เชียงรายได้เปิดมุมมองใหม่ ท่องเที่ยวเชียงรายความสุขที่หลากหลาย ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอัตถรสใหม่ไม่ว่าสายหมอก อากาศที่เย็นสบาย วัฒนธรรม พร้อมดื่มด่ำรสชาติกาแฟและชาขึ้นชื่อทั้งดอยแม่สลอง ดอยผาหมี ซึ่งท่านสามารถมาสัมผัสได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายบรรจุไว้ในแผ่นพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเที่ยวและรายได้ให้กับชาวชุมชนและจังหวัดอยู่แล้ว เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมทประเพณีอันดีงามภายในจังหวัดเช่นเดียวกับงานเทศการโล้ชิงช้า ที่นักท่องเที่ยวจะพบกับความหลากหลายของชาวชาติพันธุ์ การโลชิงช้า ซึ่งประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอาข่านั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์
จึงถือเป็นโอกาสอันสำคัญของชาวบ้านที่จะได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เด็กจะโล้ชิงช้าและวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน ส่วนหนุ่มสาวก็จะไปพรอดรักเกี้ยวพาราสีกันที่ลานสาวกอดในยามค่ำคืน ในการเล่นชิงช้านั้นต้องคอยระมัดระวังมิให้สายขาด หากผู้ใดทำสายชิงช้าขาดจะถูกปรับให้เสียหมู 1 ตัว เพื่อนำไปเซ่น ขอขมาต่อผีประจำชิงช้าและสายเชือก ในเทศกาลโล้ชิงช้านี้ บางคนกล่าวว่ามีข้อกำหนดบังคับให้ทุกคนต้องเล่นโล้ชิงช้าเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากผีร้ายด้วย
นางอทิตาธร กล่าวทิ้งท้าย ว่า ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเชียงรายในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีความสวยงามและเยี่ยมชมเทศกาลการโล้ชิงช้า ชมการการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวอาข่า การโล้ชิงชา การตำข้าวปุกงา สวนสนุก และการแสดงบนเวทีทั้งสองวัน