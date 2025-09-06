ช่างรับเหมาก่อสร้างโอด เศรษฐกิจแย่ วอนรัฐบาลอนุทินเร่งแก้ หลังต้องแบกค่าใช้จ่ายสูง

ช่างรับเหมาก่อสร้างโอด เศรษฐกิจแย่ สินค้าแพง วอนรัฐบาลอนุทินฯ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง หลังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสูงมานาน ถึงขั้นยอมหักรายได้ นำไปเลี้ยงลูกน้อง ช่วยประคองกิจการ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ของประเทศไทย
โดยนายฐีรวัฒน์ จ่าบาล ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตนเป็นชาว จ.ขอนแก่น ทำงานรับเหมาก่อสร้างมานาน จะตระเวนพาไปรับเหมางานทั่วประเทศ และล่าสุด มารับเหมาต่อเติมบ้านที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แม้ว่าจะมีลูกน้องไม่มาก เพราะเป็นผู้รับเหมารายย่อย แต่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ราคาพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่หลังโควิดระบาด
ซึ่งตนเองจะรับเหมาทั้งค่าวัสดุและค่าแรง ราคารับเหมาก็ยังอยู่ในเกณฑ์เดิม ไม่ได้ปรับสูงขึ้น แต่ค่าวัสดุกลับแพงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แทบจะไม่มีกำไร แต่ก็ต้องแบกลูกน้องเอาไว้ ยอมขึ้นค่าแรงให้บ้าง เพื่อให้มีคนงานอยู่ในมือ แล้วไปลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวลง ยอมเสียรายได้ในส่วนของตัวเอง เพื่อจะนำเงินไปจ่ายให้กับลูกน้อง ประคองธุรกิจให้ทีมงานอยู่ได้ กิจการอยู่ได้ โดยยอมเสียตรงนี้ดีกว่า เผื่อต่อไปเศรษฐกิจมันขึ้น ก็จะมีกำไรเพิ่มเข้ามาชดเชยในส่วนที่เสียไป ก็หวังว่าวันข้างหน้าจะดีขึ้นกว่านี้
จึงอยากให้รัฐบาลนายอนุทินฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนปัญหาชายแดน ไม่ได้ส่งผลกระทบกับกิจการของตนมากนัก เนื่องจากลูกจ้างแรงงานทั้งหมดเป็นคนไทย ไม่ได้จ้างแรงงานต่างชาติ จะต่างจากบริษัทรับเหมารายใหญ่ที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมาก จะใช้แรงงานต่างชาติเป็นแรงงานหลัก เมื่อมีปัญหาชายแดนเกิดขึ้น ก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส่วนเรื่องหน้าตาคณะรัฐมนตรีที่จะมาร่วมบริหารงานช่วงสั้นๆ 4 เดือนในรัฐบาลนายอนุทินฯ ตนคิดว่า ถ้าเป็น ชุดเดิม การบริหารประเทศก็จะเป็นเหมือนเดิม อยากให้ลองเปลี่ยน ดึงคนรุ่นใหม่ หน้าใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยบริหารประเทศ เพราะแม้ว่าจะต่างคนต่างแนวคิด มีการปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ก็อาจจะวางแผนบริหารงานทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ จึงอยากให้เปิดใจและมองผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ” นายฐีรวัฒน์ ฯ กล่าว