กะเหรี่ยงเสียงแตก เลือกตั้งเมียนมา เคเอ็นยู. ลั่นไม่เห็นด้วย ด้านบีจีเอฟ.สนับสนุนเต็มที่

กะเหรี่ยงแตกเป็นหลายฝ่าย กับการเลือกตั้งเมียนมา เคเอ็นยู. ลั่นไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งของทหารเมียนมา ขณะที่บีจีเอฟ.สนับสนุนเต็มที่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน จากกรณีที่สภาบริหารทหารเมียนมา ได้ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคม 2568 นี้ ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชนกลุ่มน้อยเมียนมา โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นกองกำลังติดอาวุธ โดยเฉพาะกองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู.) ที่มีนายซอกวย ทูวิน ประธานาธิบดีเคเอ็นยู. ที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาติได้ และเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ไม่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา โดยทางกองทัพยึดอำนาจ และจัดให้มีการเลือกตั้ง เพียงแค่ลดความกดดันของนานาประเทศเท่านั้น
ด้านกองกำลังพิทักษ์ชายแดน ของพันเอกหม่อง ชิตตู่ เลขาองค์กรบีจีเอฟ. (Border Guard Force (Karen State) และผู้บัญชาการกองกำลังบีจีเอฟ.ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 6 กันยายน 2568 นี้ว่า จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ และจะต้องเป็นการเลือกตั้งโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อพรรคการเมืองใดๆ เราจะให้ความยุติธรรม และให้ความช่วยเหลือโดยเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยปราศจากการคุกคามหรืออันตรายใดๆ
โดยกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (รัฐกะเหรี่ยง) ขอประกาศให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับ การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 และจะทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งในรัฐกะเหรี่ยงดำเนินการในลักษณะที่มั่นคง ปลอดภัย ยุติธรรม และครอบคลุมทั้งหมด หนังสือดังกล่าวลงนามโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา และสั่งการจากกลางกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (รัฐกะเหรี่ยง)
ข่าวแจ้งว่า ยังมีกะเหรี่ยงอีกหลายกลุ่มที่มีความเห็นต่าง ไม่เห็นด้วยจากการเลือกตั้งครั้งนี้ เช่น กะเหรี่ยงดีเคบีเอ. โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 68 ถูกกองทัพเมียนมาได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรนโจมตีกามิกาเซ่) จำนวน 2 ลำ โจมตีบริเวณโรงพยาบาลหลังเก่า บริเวณพื้นที่เมืองใหม่ไท้จางบ้านเมี๊ยะตาหย่า จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 500 เมตร ทำให้อาคารได้รับความเสียหายทั้งหลัง