ชาวบ้านโคราชแห่เก็บ ‘เห็ดไค’ กลิ่นหอมเอกลักษณ์ หาง่าย ขายดี ราคาสูง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ยังพากันเข้าป่าท้ายหมู่บ้าน ตระเวนหาเก็บเห็ดป่ามากิน-ขายกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีฝนตกติดต่อกันนานนับสัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงฝนตกแรกๆ จะเป็นเห็ดระโงกที่งอกอกมาเต็มป่า ซึ่งเป็นเห็ดยอดนิยม มีราคาสูง แต่ในช่วงนี้จะเป็นเห็ดตะไค หรือ “เห็ดไค” จะเป็นที่นิยมรองลงมา แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้า สามารถขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กัน
โดยนายทวีรัฐ จันทร์แสงใส วัย 57 ปี หรือลุงเทิด บอกว่า เห็ดตะไค หรือเห็ดไค จะเป็นเห็ดที่มีดอกขนาดค่อนข้างใหญ่ มีสีขาวแกมเขียว ที่สำคัญจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนำมาประกอบอาหารรับประทานได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด แต่ที่นิยมอย่างมากจะขาดไม่ได้ทุกครัวเรือน หรือเรียกได้ว่าจะเป็นเมนูแรกของปีสำหรับเห็ดไค นั่นก็คือ “ป่นเห็ดไค” หรือ “น้ำพริกเห็ดไค” เพราะจะได้กลิ่นหอมของเห็ดไค นำมาทานได้อย่างเต็มคำ
สำหรับวิธีทำป่นหรือน้ำพริกเห็ดไค แค่นำเห็ดไครมาย่างไฟอ่อนๆ ให้กลิ่นหอมพร้อมๆ กับเครื่องประกอบ อย่างพริก กระเทียม และหอมแดง จากนั้น เอามาโขลกรวมกันพอหยาบ ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า น้ำปลา และผงปรุงรส แค่นี้ก็ได้ป่นเห็ดไครสชาติจัดจ้าน กลิ่นหอม ทานกับผักสดแสนอร่อย
ส่วนราคาเริ่มต้นฤดูกาลเห็ดไคในปีนี้ ดอกตูมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 400 บาท ดอกบาน 250 – 300 บาท ชาวบ้านจะหากันตลอดทั้งวันและทุกวัน บางคนโชคดีอาจได้มากเกือบ 10 กิโลกรัม แต่ก็จะมีเฉพาะช่วงแรกๆ เท่านั้นที่ได้มากหน่อย จากนั้นก็จะลดลงมาเรื่อยๆ จนหมดช่วง และจะเป็นเห็ดชนิดอื่นแทน