กังฟู เดินหน้าเป็นฝ่ายค้าน ขอบคุณ 2 ส.ส.พรรคไทรวมพลัง ไม่ทรยศประชาชน

“กังฟู วสวรรธน์” หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง โพสต์เดินหน้าทำงานฝ่ายค้านในสภา ขอบคุณ 2 สส.ในสังกัด มีจุดยืนทางการเมือง ไม่ขายศักดิ์ศรี ไม่ทรยศประชาชน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน วสวรรธน์ พวงพรศรี หรือ กังฟู หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง เปิดเผยถึงความรู้สึกในการที่ 2 ส.ส.ของพรรค ไทรวมพลัง ยกมือสนับสนุนให้นายชัยเกษม นิติศิริ จากพรรคเพื่อไทยว่าหลายครั้ง หลายครา ที่ได้รับการติดต่อ ไม่ว่าจะจากฝั่งไหนก็ตาม คำชวน คำหว่านล้อม และแม้แต่ข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธ ถูกหยิบยื่นเข้ามาเพื่อหวังให้เราหวั่นไหว เปลี่ยนข้าง ย้ายพรรค เปลี่ยนจุดยืน แต่สอง ส.ส. ของพรรคไทรวมพลัง ยังคงยืนหยัด ไม่สั่นคลอน ไม่ขายศักดิ์ศรี ไม่ทรยศต่อความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่เลือกเรามา นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเมืองไทยไม่เคยปรานีใครที่ปฏิเสธการต่อรอง แต่พวกเราก็เลือกแล้วที่จะเดินบนเส้นทางที่ยากกว่า เพื่อพิสูจน์ว่า “เราทำการเมืองอย่างจริงใจ”
จากวันเลือกตั้งปี 66 จนถึงวันนี้ เราผ่านทั้งการเป็นรัฐบาล เราร่วมรัฐบาลมาอาจไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมด แต่การทำงานทางการเมืองจับมือแล้วต้องทำให้จบ และในวันนี้เรากลายเป็นฝ่ายค้าน แต่ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในสภา สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจเดียวกัน หัวใจที่ทำงานหนักเพื่อประชาชน และทหารในชายแดน ไม่ใช่หัวใจที่แลกเปลี่ยนข้อเสนอทางการเมือง
“ผมอาจเป็นหัวหน้าพรรคที่อายุน้อยที่สุด ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมือง ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนจับมือกับพรรคก้าวไกลว่า ”มาเอาตำนานไม่ได้มาเอาตำแหน่ง“ จนถึงวันนี้ผมยังรักษาสัญญาที่ให้ไว้ โดยไม่ได้รับตำแหน่งใด ไม่ว่าจะรัฐบาลไหน และผมดีใจที่สุดที่ได้ยืนเคียงข้างกับ ส.ส. ทั้งสองคนที่มีคุณภาพ ส.ส. อาจจะพูดไม่ได้อภิปรายเก่ง แต่ทำงานหนัก ฝึกฝนเสมอครับ ที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์จริงๆ เราไม่มีระบบเจ้านาย–ลูกน้อง แต่เรามีการรับฟังกัน ปรึกษา เคารพกันและร่วมกันหาทางออกให้พี่น้องผ่านการทำงานในสภา
ขอบคุณ ส.ส. ทั้งสองคนจากใจ ที่ไม่หวั่นไหว ไม่ทรยศ ไม่ปล่อยให้ใครซื้อจิตวิญญาณทางการเมืองของเรา และยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อพี่น้อง ม่วงสามสิบ ตาลสุม ดอนมดแดง และเหล่าเสือโก้ก ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น น้ำยืน สำโรง ทุ่งเทิง ที่มอบโอกาสให้เรามาได้ทำงานรับใช้ นี่คือการเมืองที่แท้จริงของพรรคไทรวมพลัง พรรคเล็กๆของเราครับ การเมืองที่หนักแน่น อดทน ผ่านการทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วน และยังคงยืนหยัดเพื่อประชาชน ไม่ว่าต้องแลกด้วยความยากลำบากเพียงใดก็ตาม” นายวสวรรธน์ กล่าว