แม่สอดฝนตกหนัก 2 ชั่วโมง น้ำท่วมถนนสายเอเชีย

แม่สอดฝนตกหนักกว่า 2 ชั่วโมง น้ำท่วมถนนสายเอเชีย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จังหวัดตากว่า ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก พร้อมกับลมที่พัดค่อนข้างแรง และเสียงฟ้าร้องอย่างหนัก และฝนที่ตกลงมาอย่างหนักกว่า 2 ชั่วโมง จนถึงขณะนี้ยังตกอยู่บ้าง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายจุด
โดยเฉพาะสี่แยกหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ทางไปตำบลแม่ปะ ตลาดริมเมย และทางไปอ.เมืองตาก เป็นสายเอเชีย 12 เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 105 ไปยังอ.แม่ระมาด ท่าสองยาง และเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดน้ำท่วมค่อนข้างสูง ทำให้รถยนต์ไปมาไม่สะดวก แต่รถยนต์เล็กจะไม่สามารถผ่านไปมาได้ในบางจุด และยังมีน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลบางจุด
ทั้งนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นมาไ ม่มีเค้าว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่อากาศค่อนข้างร้อน แต่มาช่วงบ่ายฝนจึงตกลงมาอย่างหนัก ขณะที่ฝนตกลงมามีไฟฟ้าดับหลายจุดในพื้นที่ตำบลรอบนอก ซึ่งทางการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอแม่สอด ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่แก้ไขให้กับประชาชนทันที เนื่องจากฝนตกหนังลมพัดแรง ทำให้เกิดสายไฟฟ้าขาด