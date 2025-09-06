รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเลย รับฟังปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย เขต 1 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายประยูร อรัญรุท นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางมาจังหวัดเลยของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน และ ส.ส. ในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อติดตามและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำ และให้การสนับสนุนด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญในจังหวัดเลย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้กับประชาชน
ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างฝายยางบ้านท่ามะนาว อำเภอเมืองเลย โครงการก่อสร้างฝายยางบ้านปากหมาก อำเภอเมืองเลย โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาย อำเภอเมืองเลย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน ให้สามารถระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงได้เร็วยิ่งขึ้นในกรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูง
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการและเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด