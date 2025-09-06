รวบ สาววัย 25 ปี อ้างมาดูคอนเสิร์ตพอดี พกยาบ้าใส่ยกทรงขายลูกค้าหาดใหญ่

บุกจับเอเย่นต์สาว ยัดยาบ้าใส่ยกทรง ส่งของให้ลูกค้าในชุมชนสะพานดำ ชานเมืองหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ตำรวจชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ร่วมกับชุดตะวันซึ่งเป็นชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.สุรพัฒน์ อาดสะอาด สว.ฯ ปรก.สว.สส.สภ.หาดใหญ่ ว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 ร.ต.อ.พิจิตร รักทอง หน.ชปข.ร้อย ตชด.437 เข้าจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดภายในชุมชนสะพานดำ เขตเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งอยู่ชานเมืองรอบนอกของอ.หาดใหญ่
เป้าหมายคือ น.ส.สุทธิกานต์ หรือกานต์ อายุ 25 ปี ซึ่งเดิมทีอยู่ในพื้นที่หมู่3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้เดินทางมาดูคอนเสิร์ตที่ผับแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่และเอายาบ้าและยาไอซ์มาส่งให้ลูกค้าในชุมชนสะพานดำด้วย
ขณะเข้าจับกุม พบน.ส.สุทธิกานต์ ยืนอยู่หน้าร้านชำจึงเข้าจับกุมตัวเอาไว้ได้ และบังเอิญว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม เป็นจังหวะเดียวกับที่ น.ส.สุทธิกานต์ ล้วงหยิบเงินในกระเป๋าและมีถุงยาไอซ์หล่นลงมาที่พื้นด้วย
จากการสอบสวนทีแรก ไม่ยอมรับ จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงพาเข้าไปตรวจค้นในร้านปรากฏว่าพบทั้งไอซ์และยาบ้ายัดไว้ในยกทรงทั้งสองข้าง ข้างขวาเป็นไอซ์ข้างซ้ายเป็นยาบ้า รวมไอซ์ที่พบ 11 ถุงหนัก 9.50 กรัม และยาบ้าอีก 61 เม็ด จึงยึดไว้เป็นของกลางและพาตัวไปสอบสวน ยอมรับสารภาพว่าขายยาบ้าและไอซ์มาเกือบ 1 ปี ยาบ้าขาย3 เม็ด 100 บาท และไอซ์กรัมละ 100 บาท ในวันนี้ได้เอายาไอซ์และยาบ้ามาส่งให้ลูกค้าที่ชุมชนสะพานดำ เนื่องจากเมื่อคืนนี้ได้มาดูคอนเสิร์ตที่ อ.หาดใหญ่พอดี
จึงคุมตัวส่งสภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า,ยาไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายผิดกฎหมายและจะขยายผลจับกุมเอเย่นต์ใหญ่ที่ส่งยาให้ต่อไป