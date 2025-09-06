สุรินทร์ ทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่ หลังจรวด BM-21 ตกใส่หมู่บ้านร่วม 40 ลูก

สุรินทร์ ทำบุญล้างซวยหมู่บ้านครั้งใหญ่ หลังจรวดฺ BM-21 ตกใส่หมู่บ้านและรอบหมู่บ้านร่วม 40 ลูก
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ศาลากลางของหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ม. 2 ต.บ้านชบ อ.สังขะจ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการพร้อมทั้งชาวบ้าน ได้มีการจัด “กิจกรรมศาสนาสร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจ” ทำบุญหมู่บ้าน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำพิธีบอกกล่าวดวงวิญญาณบรรพบุรุษให้ช่วยคุ้มครอง ปกปักรักษาหมู่บ้าน ให้มีแต่ความสุขและปลอดภัย หลังจากจรวด BM-21 ของทหารกัมพูชายิงมาใส่หมู่บ้าน โดยเฉพาะที่บ้านเลขที่ 68 บ.ไทยสมบูรณ ต.บ้านชบ ที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กวัย 2 เดือนและ 12 ปีด้วย
โดยมี นายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ เป็นประธานในงาน ได้กล่าวให้กำลังใจชาวบ้าน ว่า จากนี้ต่อไปคงไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอีก ขอให้ทุกท่านอยู่กันอย่างมีความสุขและปลอดภัยนอกจากนี้ นางมัณฑนา ชื่นตา ประธานสภากาชาด จังหวัดสุรินทร์ และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วย
บรรยากาศในงานมีการร่วมทำบุญทางศาสนา โดยประธานฝ่ายสงฆ์ คือ ท่านพระครูปทุมสังฆการ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จากวัดปทุมเมฆ หลังจากที่พิธีศาสนาเสร็จสิ้น ท่านพระครูเองก็ได้ให้ชาวบ้าน นั่งสมาธิเพื่อแผ่เมตตา สงบจิต สงบใจ และท่านยังได้มอบสร้อยข้อมือไหมมงคล เชือกถักมงคล ให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจภายในงาน ยังมีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ จากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัว ซึ่งก็มีพราหมณ์ประเสริฐ สุดสมัย มาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ด้าน นายสมบัติ อิ่มใจ อายุ 62 ปี อเจ้าของบ้านที่รับความเสียหายจากแรงระเบิด BM-21 ตกใส่บ้าน บอกว่า มีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านวันเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บถึง 4 คน ส่วนตนเองปลอดภัยดีเพราะออกไปตัดหญ้าให้วัว เรียกว่ารอดบาดเจ็บหวุดหวิดโดยตนได้ขี่รถออกไปก่อนลูกปืนตก ตนเองเชื่อว่าที่รอดปลอดภัยในครั้งนี้เพราะตนได้ห้อยพระร่วงรางปืน ที่ได้รับบูชาตกทอดจากปู่ย่าตายายมาถึง 4 รุ่น โดยตนเองได้ห้อยพระองค์นี้ติดตัวตลอดเวลา เชื่อว่าที่ทำให้ตนรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ น่าจะมาจากบารมีพระร่วงรังปืน และยังทำให้ครอบครัวของตนได้รับแค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิต เพราะจุดลูกปืนตกห่างหน้าบ้านเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น
และขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และทุกๆท่าน ที่มาช่วยสร้างบ้านให้กับตนเอง ซึ่งตอนนี้ก็ได้สร้างเสร็จแล้ว ตนเองต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
สำหรับ บ้านไทยสมบูรณ์ ม. 2 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็นหมู่บ้านๆกระสุนตก จากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชามาตกภายในหมู่บ้าน และรอบๆหมู่บ้านส่วนใหญ่ตกใส่ไร่นา ร่วม 40 ลูก ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปอยู่พื้นที่ปลอดภัย