เซอร์ไพรส์แนวหน้า แม่ทัพภาคที่ 2 บุกให้กำลังใจทหารแนวหน้า โชว์ฝีมือตำส้มตำ ทอดไข่เจียว ร่วมวงทานอาหาร
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารแนวหน้าในฐานปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ทหารที่อยู่ในฐานปฏิบัติการแนวหน้ารู้สึกเซอร์ไพรส์และตื่นเต้นที่แม่ทัพเดินทางมาให้กำลังใจ
เมื่อเดินทางไปถึงทหารกำลังทำอาหารเพื่อกินกลางวัน โดยทางพลโทบุญสิน ได้สอบถาม ว่าทำกับข้าวกินเองอย่างนี้ทุกวันเลย น่าอร่อย อยากร่วมวงกินข้าวด้วย แล้วหันไปสอบถามนายทหารคนหนึ่งว่ามาอยู่ที่นี่น้ำหนักขึ้นไหม นายทหารคนดังกล่าวตอบว่าน้ำหนักขึ้นครับ
จากนั้นพล.ท.บุญสิน ได้โชว์ฝีมือตำส้มตำปลาร้า พร้อมทอดไข่เจียว กินกับข้าวเหนียวส้มตำ โดยไข่เจียวที่ทอดในวันนี้นั้น ทางทหารในชุดปฎิบัติการได้ตั้งชื่อว่า“ไข่เจียวแม่ทัพ”