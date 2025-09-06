ชายอังกฤษ วัย 74 ปี ตกชั้น 10 โรงแรมหรูกลางเมืองพัทยา ดับ ตร.ไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย

ผู้เฒ่าเมืองผู้ดี ตกตึกโรงแรมหรู 10 ชั้น ใจกลางเมืองพัทยา ตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 6 กันยายน ร.ต.ท. มานะศักดิ์ พลเยี่ยม รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งว่าพบศพชาวต่างชาติ ตกตึกเสียชีวิต บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่ง ริมถนนพัทยาสาย 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้ง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วพร้อมด้วยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ( พฐ.) แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา รีบรุดไปทำการตรวจสอบ
ตรวจสอบบริเวณด้านข้างอาคาร พบศพชาวต่างชาติ ทราบชื่อว่า นายคีธ์ โจเนส (Mr.KEITH JONES) อายุ 74 ปี ชาวอังกฤษ สภาพศพนอนคว่ำหน้า นุ่งกางเกงว่ายน้ำขาสั้นสีดำ มีเลือดออกปาก กระดูกตามร่างกายหักหลายจุด จุดเกิดเหตุตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน เจ้าหน้าที่จึงนำผ้ามากั้น เพื่อไม่ให้ใครมองเห็น
นายภาณุภัท ธนเกษมภาคิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การกับตำรวจว่า ก่อนเกิดเหตุกำลังปฎิบัติหน้าที่ ห่างจากจุดผู้ตายประมาณ 6-7 เมตร จากนั้นก็ได้ยินเสียงวัตถุบางอย่าง หล่นมาจากที่สูงตกกระแทกพื้น เสียงดังสนั่นคล้ายกับหม้อแปลงระเบิด จึงรีบเข้าไปดูก็พบร่างชาวต่างชาติ นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด และหายใจโรยริน โดยตนเองพยายามจะเข้าไปทำการช่วยเหลือ แต่สุดท้ายชาวต่างชาติรายนี้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ร.ต.ท. มานะศักดิ์ พลเยี่ยม รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และ เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายพักอยู่ชั้น 10 ของโรงแรมดังกล่าว พอตำรวจขึ้นไปตรวจสอบ ภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้ หรือรื้อค้นทรัพย์ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลวงจรปิดในห้วงเวลาตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ไม่พบใครเข้าออกห้อง นอกจากตัวผู้ตาย จนกระทั่งมาพบว่าผู้ตายตกตึกลงมาเสียชีวิต
โดยตำรวจยังไม่ทราบว่าสาเหตุของการตกตึกเกิดจากสาเหตุใด หรือเป็นการฆ่าตัวตายเอง อย่างไรก็ตามจะได้นำศพส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมทั้งสอบปากคำพนักงานของโรงแรม เพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป