ทหารพรานจับ 2 หนุ่มขนยาบ้า 6 หมื่นเม็ด หลังพบพิรุธขณะขี่ จยย.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน เวลา 01.30 น. ทหารพรานจากกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2108 (ร้อย.ฉก.ทพ.2108 ฉก.ทพ.21)กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำโดย ร.ท.โกวิทย์ วงษ์แสง ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2108 จัดกำลังพลลาดตระเวน เพื่อป้องกันสกัดกั้น การลักลอบขนย้ายยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายและการกระทำผิดเงื่อนไขตามแนวชายแดน ในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง เมื่อมาถึงบริเวณ เส้นทาง ริมถนนภายในหมู่บ้านท่าไร่ ม.2 ต.ท่าดอกตำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ พบชายต้องสงสัย จำนวน 2 คน กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟไอ สีน้ำเงิน อยู่บนถนน แสดงอาการมีพิรุธและมีวัตถุต้องสงสัยสีดำวางระคนขับรถจักรยานยนต์ และคนซ้อน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและแจ้งให้ทำการหยุดรถ
พร้อมแจ้งเหตุในการขอตรวจค้น ทราบชื่อคนขับคือนายนัทธพงษ์ และนายทนะรัตซ์ เป็นผู้ซ้อนท้าย จากการตรวจค้น พบกระสอบสีเชียววางอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้ซ้อนท้าย และผู้ขับขี่ เมื่อเปิดข้างในกระสอบ พบห่อยาบ้า จำนวน 10 แพค (ประมาณ 60,000 เม็ด ) โดยนายนัทธพงษ์ และนายทนะรัตซ์ รับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนจริง
เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกับ มว.ตชด.2441,สภ.เหล่าหลวง,ตำรวจ กก.3 บก.ป. / และฝ่ายปกครอง อ.บึงโขงหลง เพื่อร่วมกันตรวจยึดจับกุม และทำการควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางมาที่ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2108 บ.ภูสวาท ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เพื่อทำการตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าผู้ต้องหา และสอบสวนขยายผลต่อไป