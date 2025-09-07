บุกทลายโรงต้ม-ขายน้ำกระท่อมรายใหญ่ ในพื้นที่สีแดงยาเสพติดของหาดใหญ่
ชุดปราบปรามยาเสพติดบุกทลายโรงต้มและขายน้ำใบกระท่อมรายใหญ่ในชุมชนสะพานดำ พื้นที่สีแดงของยาเสพติดหาดใหญ่ พบผัวขายน้ำใบกระท่อม เมียขายยาบ้ายาไอซ์ยัดไว้ในเต้านม
ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 เข้าตรวจค้นและจับกุมโรงผลิตและขายน้ำใบกระท่อม ครบวงจร ยาแก้ไอและบุหรี่ต่างประเทศรายใหญ่ ที่บ้านเช่าหมู่บ้านสุธาทิพย์ ซอย 6/1 ถ.คึกฤทธิ์ ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือชุมชนสะพานดำ พื้นที่สีแดงของการระบาดยาเสพติดในอ.หาดใหญ่
ขณะเข้าตรวจค้นได้จับกุม นายอดิศร (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี หรือนุ๊ก ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน และจากการตรวจสอบภายในร้านพบน้ำใบกระท่อมที่เพิ่งต้มเสร็จอยู่ในหม้อบนเตาแก๊ส น้ำใบกระท่อมที่ใส่ถุงและใส่ขวดพร้อมขายใส่แช่ไว้ในลังน้ำแข็ง รวมน้ำใบกระท่อมประมาณ 138 ลิตร ยาแก้ไอ 22 ขวด บุหรี่ต่างประเทศ 7 ซอง เงินสด 22,430 บาท ยึดอุปกรณ์การต้มน้ำใบกระท่อม ทั้งถังแก๊ส หม้อ ลัง กะละมัง ตะแกรงเหยือกน้ำและถุงชา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนผลิตน้ำใบกระท่อม
รายงานระบุว่า โรงผลิตและจำหน่ายน้ำใบกระท่อมแห่งนี้จะมีโปรพิเศษเป็นบัตรสะสมแต้ม ซื้อ 10 ขวดฟรี 1 ขวด และเจ้าของร้านยังเป็นสามีของ น.ส.น.ส.สุทธิกานต์ หรือกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี เอเยนต์สาวที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้จับกุมยาบ้าและยาไอซ์ภายในชุมชนสะพานดำ ที่ยัดยาบ้าไว้ในเสื้อยกทรงซ้ายยาบ้าขวายาไอซ์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลเข้าจับกุมสามีที่ลักลอบผลิตน้ำใบกระท่อมขายได้อีกคน