น้ำท่วมพิจิตรยังวิกฤต-ทวีความรุนแรง แผ่ขยายวงกว้าง 9 อำเภอ 1,528 หลังคาเรือนจมน้ำ
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิจิตร ยังวิกฤตและทวีความรุนแรงแผ่ขยายวงกว้างรวม 9 อำเภอ 136 หมู่บ้าน 1,528 หลังคาเรือนจมน้ำ ขณะที่ ผอ.สาธารณสุขพิจิตรนำแพทย์ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะแม่น้ำยม ที่รับมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเอ่อล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่อง แผ่ขยายวงกว้างออกไปหลายอำเภอนอกจากที่ ต.สามง่าม ต.กำแพงดิน ต.รังนก ของอำเภอสามง่าม แล้ววันนี้มวลน้ำดังกล่าว ได้ล้นตลิ่งท่วมแผ่ขยายวงกว้าง ไปยัง ต.วังจิก ต.โพธิ์ประทับช้าง ต.ไผ่ท่าโพ ของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และ ต.บางลาย ของอำเภอบึงนาราง รวมทั้งอีก 7 ตำบลของอำเภอโพทะเล อีกด้วย ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวยังคงไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และเส้นทางคมนาคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านต้องนำเรือออกมาสัญจรไปมา
น.ส.สุกัญญา ต้นทุน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้ให้ข้อมูลว่า มวลน้ำดังกล่าวจากอิทธิพบพายุฝนที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ในขณะนี้หลายอำเภอเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัย มีมวลน้ำมาจากหลายทิศทางด้วยกัน ทั้งแม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม ไหลทะลักลงมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีกระแสน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลหลากลงมาตามลำคลองธรรมชาติ และในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีมวลน้ำสะสมจากฝนตกหนักที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร เส้นทางคมนาคมต่างๆถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ ประกอบด้วย แม่น้ำยม ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล
ส่วนแม่น้ำน่าน ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอบางมูลนาก และน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ คืออำเภอสากเหล็ก อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ รวมจำนวน 9 อำเภอ 31 ตำบล 136 หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ 1,528 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 5,075 ไร่ บ่อปลา 10 บ่อ ถนนหลวงเสียหาย 3 เส้นทาง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยแล้ว เพื่อนำเงินทดรองราชการ บูรณาการให้การช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมอย่างเร่งด่วนแล้ว
ด้าน นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ แพทย์ รพ.พิจิตร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้ลงพื้นที่ 9 อำเภอ 31 ตำบล 136 หมู่บ้าน มีชาวบ้านมีผลกระทบกว่า 1500 หลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วม นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ นำยารักษาโรค พร้อมตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
สำหรับระดับน้ แม่น้ำยม วันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่สถานีวัดน้ำยม Y-17 หน้าที่ว่าการอำเภอสามง่าม วัดระดับได้ 06.14 เมตร ระดับตลิ่ง 06.76 เมตร อัตราการไหล 479.70 ลบ.ม./วินาที ส่วนแม่น้ำน่านวันนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหลังเขื่อนสิริกิติ์ลดการระบายน้ำลงเหลือ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยที่สถานีวัดระดับน้ำน่าน N7-A อำเภอเมืองพิจิตร วัดได้ 10.39 เมตร ระดับตลิ่ง 09.87 เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 52 เซนติเมตร อัตราการไหล 1,060 ลบ.ม./วินาที
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ยังมีร่องฝนจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เริ่มขยับร่นลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน จะทำให้มีฝนตกชุกต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม ปภ.ยังได้ประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในระยะนี้