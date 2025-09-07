ลำตะคอง ยังไม่ฟื้น! เหลือน้ำใช้แค่ 18 เปอร์เซ็นต์ ถนนเก่าโผล่-ชาวบ้านแห่ล่องเรือหาปลา
เขื่อนลำตะคอง ยังไม่ฟื้นเหลือน้ำใช้การได้เพียง 18 เปอร์เซ็นต์ ถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่ยาวสุดลูกหูลูกตา ชาวบ้านแห่ล่องเรือหาปลามาวางขายคึกคัก
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ณ วันที่ 7 กันยายน 2568 ปริมาณน้ำในเขื่อนมีจำนวน 76.474 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 24.32% เหลือน้ำที่ใช้การได้ 53.754 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 18.42% สำหรับผลิตประปาให้กับ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งปริมาณน้ำที่ทางเขื่อนต้องใช้สำหรับรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งปริมาณน้ำ 18% ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำยังน้อยเขื่อนลำตะคองยังต้องการน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกจำนวนมาก เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งในปีหน้าและปีต่อไป
ผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตการณ์ที่บริเวณท้ายเขื่อน บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อ.ปากช่อง น้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงเขื่อนน้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางชลประทานจังหวัดนครราชสีมาคาดการณ์ไว้ พบถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่เป็นระยะทางยาว มีชาวประมงออกเรือหาปลา และทอดแห ได้ปลาหลายชนิดจำนวนมากแล้วนำไปขายในเทศกาลกินปลาเขื่อนลำตะคอง
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเลือกซื้อปลาสดๆ จากชาวประมงโดยตรง และซื้อของฝากจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาลำตะคองชิมปลาเผาเกลือน้ำจิ้มรสเด็ดจากแผงปลาชาวบ้าน สร้างรายได้งามให้กับชาวบ้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอ.ปากช่องได้เป็นอย่างดีในระยะนี้