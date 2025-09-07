ระทึก! กู้ภัยเร่งช่วยคนขับรถกระบะ จมน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดรถไฟ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย รื่นจิตอาสาฯ ลูกข่ายโรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าช่วยเหลือประชาชน หลังจากได้รับแจ้งประชาชนขอความช่วยเหลือรถยนต์จมน้ำ อยู่ภายในทางลอดใต้รางรถไฟ ในโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ช่วงทางลอดบ้านโนนมะเกลือ ตำบลดอนใหญ่
โดยเบื้องต้น หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลทำให้มวลน้ำไหลลงท่วมสูงเต็มอุโมงค์ทางลอด รถยนต์กระบะของพ่อค้าขายแตงโมที่ขับขี่มาไม่ทันระวัง เมื่อด้านหน้ารถจมลงน้ำทำให้รถถูกน้ำพัดจนลอยไม่สามารถถอยกลับได้ก่อนที่รถจะจมลงไปทั้งคันดังกล่าว
สำหรับอุโมงค์ทางลอดบริเวณดังกล่าวมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ บางครั้งก็ท่วมนานนับเดือน เนื่องจากปั๊มสูบน้ำไม่ทำงาน ซึ่งหลังจากน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดจะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้ เนื่องจากในหมู่บ้านมีแค่ทางลอดจุดนี้เป็นทางเชื่อมต่อแห่งเดียวในหมู่บ้าน ถ้าจะไปใช้สะพานข้ามทางรถไฟต้องเดินทางไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งของหมู่บ้าน