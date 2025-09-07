น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง! ชาวบางบาล เร่งขนย้ายรถ-กางเต็นท์ริมถนนหนีน้ำ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงน่าห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงแม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่างๆ เอ่อล้นตลิ่ง ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอ อาทิ เสนา, ผักไห่, บางบาล และบางไทร
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ 7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล พบว่าระดับน้ำในคลองบางหลวง ซึ่งรับน้ำต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายจุด บางแห่งน้ำไหลหลากข้ามถนนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำรถจอดในพื้นที่ได้ ต้องเร่งกางเต็นท์บนถนนสายหลักที่น้ำท่วมไม่ถึง เพื่ออาศัยและใช้เป็นที่จอดรถชั่วคราว
นายสมศักดิ์ สิทธิกูล อายุ 74 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายจุดถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ชาวบ้านจึงต้องกางเต็นท์เพื่อขนย้ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ออกมาอยู่นอกพื้นที่ พร้อมมีคนเฝ้าทรัพย์สินตลอดเวลา เนื่องจากภายในบ้านถูกน้ำท่วมหมดแล้ว โดยเต็นท์เหล่านี้ต้องจัดหากันเอง ทำให้ลำบากทุกปี
“บางปีน้ำก็ไม่ท่วม แต่บางปีท่วมหนัก อยากให้หน่วยงานที่ดูแลเขื่อนช่วยหาทางระบายน้ำไปทางอื่น เพื่อลดผลกระทบกับชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาเคยทำให้ไม่ท่วมได้ ทำไมปีนี้ถึงทำไม่ได้” นายสมศักดิ์ กล่าว