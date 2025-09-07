รถบรรทุกยางแตกพลิกคว่ำ! ยาบ้า 5.4 ล้านเม็ด ตกกระจายเกลื่อนพื้น คนขับเผ่นหนี
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนเพชรเกษม ขาออก ช่วง กม. 271+700 บริเวณบ้านสำโหรง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สิ่งของที่บรรทุกมาตกเกลื่อนเต็มพื้นถนน โดยไม่พบผู้บาดเจ็บ หรือผู้ขับขี่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามกระทาย ร่วมกับ ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์จุดกุยบุรี เข้าตรวจสอบพบรถบรรทุกอีซูซุ สีขาว ทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพยางแตกก่อนพุ่งชนการ์ดเรลจนพลิกตะแคง ภายในรถว่างเปล่าไม่พบคนขับ หรือผู้บาดเจ็บรายใดอยู่ภายในที่เกิดเหตุ ส่วนบนถนนมีแผ่นไม้และลังโฟมจำนวน 54 ลังตกกระจัดกระจาย กีดขวางการจราจรไปหนึ่งช่องทาง โดยพบว่าหนึ่งในลังโฟมที่ตกบนถนนแตกเสียหาย จนพบว่ามีห่อยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายใน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและยึดของกลางทั้งหมดไปตรวจนับที่ สภ.สามกระทาย โดยมี นายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอกุยบุรี และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุยบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้โย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ จงดี สวญ.สภ.สามกระทาย และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมตรวจสอบของกลางพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) หรือยาบ้า ซุกซ่อนภายในลังโฟม โดย 1 กล่อง มียาบ้า 10 ห่อ ตราสัญลักษณ์ 999 รวม 100,000 เม็ด เม็ดยามีสัญลักษณ์ WY และบางส่วนเป็นเม็ดสีส้ม จำนวน 54 ลัง รวมจำนวน 5,440,000 เม็ด
จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถยนต์คันดังกล่าวมาจากทางภาคเหนือใช้เส้นทางสุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพื่อไปยังภาคใต้ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ยางล้อหลังรถยนต์คันดังกล่าวได้เกิดระเบิด ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่รถวิ่งผ่านมา เพื่อติดตามหาคนขับและผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป