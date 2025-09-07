นิวส์มอนิเตอร์

บ้านหนองจาน สงบเงียบ แต่กำนันลี ยังคงเกณฑ์เด็กๆ เข้าพื้นที่ หวังใช้เป็นโล่มนุษย์ต่อเนื่อง

บ้านหนองจาน สงบเงียบ แต่กำนันลี ยังคงเกณฑ์เด็กๆ เข้าพื้นที่ หวังใช้เป็นโล่มนุษย์ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่กลุ่มชาวเขมรรวมตัวกดดันฝ่ายไทยตามแนวรั้วลวดหนาม ตั้งแต่เช้า มีชาวเขมรที่นอนพักแรมอยู่ในเพิงพักชั่วคราวที่สร้างไว้เพียงจำนวนไม่เกิน 20 คนเท่านั้น แต่ได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกันเรื่อยๆ แต่ไม่มากนัก อาจจะเนื่องมาจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ

ในช่วงสายมีอินฟลูเอนเซอร์หญิงเขมรคนหนึ่งนำแว่นตาพลาสติกที่อ้างว่าสามารถป้องกันแก๊สน้ำตาได้มาแจกจ่ายให้กับเหล่าทหารและกลุ่มมวลชน แต่เมื่อดูด้วยสายตาแล้วมีลักษณะเหมือนกับแว่นตาพลาสติกที่คนไทยใช้ใส่ขณะแล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์

 

ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 12.34 น. เพจ Army Military Force ได้โพสต์ภาพล่าสุด เป็นเด็กๆ ริมถนนหมายเลข 58 ไม่ไกลจากที่กลุ่มชาวเขมรรวมตัวมากนัก พร้อมกับระบุ มีเด็กๆ ถูกกำนันลีเกณฑ์เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน (ฝั่งกัมพูชา) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อไปรวมตัวกับคนพิการและผู้หญิง เป็นโล่มนุษย์เพื่อกดดันฝ่ายไทยต่อไป อย่างไรก็ดี มวลชนที่มีอยู่ยังมีจำนวนไม่มากนัก เหตุการณ์ทั่วไปยังคงเป็นปกติ ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง หรือตึงเครียด เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ADVERTISMENT

ส่วนที่บ้านหนองจาน บริเวณปากทางเข้าแนวรั้วที่พวกกัมพูชายึดเป็นที่มั่น ยังคงมีแผงเหล็กกั้นและมีสารวัตรทหารจำนวนหนึ่งยืนควบคุมดูแลไม่ให้ประชาชนเดินเข้าไปยัง บริเวณพื้นที่ขัดแย้งที่ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงบ่าย ยังคงมีกลุ่มพลังมวลชนเดินทางเข้ามาให้กำลังใจและแสดงสัญลักษณ์ปกป้องแผ่นดินอยู่เป็นระยะๆ ท่ามกลางสายฝนปรอยๆ นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มชาวบ้านจากหลายพื้นที่นำอาหารมาปรุงสดๆ เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า และประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้ามาพื้นที่ รวมทั้งนายฝันดี ฝันเด่น ที่นำอาหารกล่องจำนวนมากมาบริการให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย

ข่าวกล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 8 ก.ย. นายเอกราช อุดมอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการทหาร และคณะ จะเดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อไปสำรวจข้อเท็จจริงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการ และในช่วงบ่ายคณะจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ อ.ตาพระยา ก่อนที่จะเดินทางกลับ กทม.

 